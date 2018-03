Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ki nem találná, mire költ milliárdokat a rendőrség

Érdekes tételekre bukkan a Magyar Nemzet azon a listán, amelyen az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a 2017-ben kötött, 5 millió forint feletti szerződései sorakoznak.

A dokumentumból kiderül, hogy az ORFK tavaly csaknem 102 milliárd forintos nettó értékben, 203 tételben kötött szerződéseket, autók, helikopterek, szoftverek beszerzésére, illetve határrendészeti objektumok felépítésére - olvasható a portálon.

Látszik, hogy taroltak a kormányközeli beszállítók és vállalatok, főként az ingatlanberuházás területén. Az ORFK tíz vidéki helyszínen építtet fel új bázisokat - vélhetően határvadász századok számára -, és milliárdokat fordít a Készenléti Rendőrség, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda épületeinek átalakítására is.

A West Hungária Bau Zrt. (WHB) összesen 16,82 milliárd forintért építheti a rendőrség új ingatlanjait - köztük a győri és "szegedi objektumokat" -, valamint ők teljesítik a Nemzeti Nyomozó Iroda fővárosi, Labanc utcai épületére, továbbá a Készenléti Rendőrség szintén fővárosi, Kerepes úti épületére kiírt szerződéseket is - utóbbit például 7,8 milliárd forintért vállalták - írja a lap.

A WHB résztulajdonában lévő Magyar Építő Zrt. a a rendőrség nyírbátori ingatlanberuházását kapta meg.

A rendőrség nagykanizsai objektumát Garancsi István nővérének, Garancsi Máriának az érdekeltségébe tartozó Veszprémber Zrt. kapta meg 2,74 milliárd forintért.

A hatóság médiakampányokra is költött. A New Land Media 40 millióért vállalta el az Országos Baleset-megelőzési Bizottság őszi-téli kampányát. A cég mostanában több "sorosozós, migránsozós" kormányzati kampányt is megkapott. (A rendőrség vesz 1111 kerékpárt.)

A Magyar Nemzet összesítése szerint a Fidesz-közeliként ismert cégek csaknem 27,8 milliárd értékben kaptak megbízásokat a rendőrségtől - vagyis a tavalyi szerződéses összeg több mint negyede náluk landolt.

