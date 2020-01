Ki nyerte a szárítógépek versenyét? - megjött a teszt eredménye

A 250-550 ezer forintba kerülő LG- és a Miele-gépek szerepeltek a legjobban a nagyszabású szárítógépteszten.

Az egyre több háztartásban megjelenő szárítógépeket vizsgáztatta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogasztóvédelmi szervezetekkel együttműködésben.

A független laboratóriumban elvégzett tesztben 27 szárítógép került sorra. A végeredmény szerint (fizetős tartalom) a lista élén végeztek a Miele és a LG készülékei, amelyek hatékonyan szárítják a ruhát, nem gyűrik össze, ezért könnyű utána vasalni, emellett csendesek és energiatakarékosak. Az élbolyban szereplő gépek ára 250 és 550 ezer forint között mozog.

Miért kell fizetni a tesztekért?

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt.