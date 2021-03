Kibabráltak a lakáshitelesekkel?

A hiteleik törlesztésével bajlódó adósoktól felvásárolt 30 ezer ingatlan jó alap lett volna egy új bérlakásrendszer kialakításához, ám a kormány bezárta a Nemzeti Eszközkezelőt, amely menedzselhette volna a rendszer kialakítását.

Hárommilliárd forint bevételre számít a kormány a bukott devizahitelesek lakásainak kiárusításából az idén, további 500 milliót pedig a megmaradt bérlőktől lakbér címén remél - írja a Népszava egy, a parlament honlapján elérhető, a költségvetéshez még tavaly készült dokumentum alapján. Ez csupán a kezdet, hiszen a tavaly bezárt Nemzeti Eszközkezelő Zrt. több mint 30 ezer ingatlant vásárolt fel 2012-től a megugrott hiteltörlesztésüket fizetni nem tudó tulajdonosoktól.

Az eszközkezelő tavaly őszi bezáratása aligha tekinthető egyszeri bevételnövelő akciónak, hiszen az eladott 27 ezer ingatlan 115 milliárdos vételárából 84,5 milliárd csak apránként folyik majd be a költségvetésbe. A Fidesz-kormánynak ez volt az egyetlen olyan szakpolitikai intézkedése, amely nagy tömegeket elérve, kifejezetten rászorultsági alapon támogatta a megfizethetőségi problémák által érintett lakásszegénységben élőket - mutatott rá a Habitat for Humanity Magyarország tavalyi jelentésében. Most már ez se maradt.

A döntés megdöbbentette a lakhatási szegénységgel foglalkozó szakembereket. A több mint 30 ezer ingatlan ugyanis kiváló alap lehetett volna egy új bérlakásrendszerhez, és a bezárás előtt folyamatos volt a konzultáció az eszközkezelő menedzsmentje és a szakértők között ennek kialakításáról. Az eszközkezelő kifejezetten partner volt az egyeztetéseken és támogatta a helyi szociális segítőszervezeteket a bérlők mentorálásában.