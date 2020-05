Kiderülhetett, miért maradnak a műanyagcsomagolások

A kormány váratlanul visszavonta azt a törvényjavaslatot, amely 2021. január elsejétől betiltotta volna Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat, és a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók forgalomba hozatalát is. Korábban azt mondták, ez uniós kötelezettség, most kiderült, hogy a csomagolóiparnak mekkora bevétele van.

Az világosan látszik, hogy a környezetvédelem szempontjából sokat kritizált csomagolóeszközök gyártása erőteljesen segíti a gazdaságot - derül ki a Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) friss felméréséből, melyet a Világgazdaság dolgozott fel.

A szektorról azt is megállapította az elemzés, hogy egyértelmű nyertese a koronavírus-járványnak, még ha gyárleállások történtek is. A műanyagiparban a bezárások és a kényszerszabadságolások aránya alacsony, ahogy az elbocsátásra készülő társaságoké is. A visszajelzők egynegyede változatlan szinten termel, de a többség (54 százalék) a termelésének visszafogására, illetve kapacitásainak részleges leállítására kényszerül. Összességében a felmérés azt mutatja, hogy bár a műanyagipari vállalatok 93 százaléka termel, több mint felüknek vissza kellett fognia a termelést. Mindössze öt cég állt le teljesen a műanyagiparon belül, de azok mind autóipari beszállítók.

Azt a kormány egy korábbi összesítéséből lehet tudni, hogy 2019 végén a magyar csomagolóipar 20 ezer embernek adott munkát, az anyagok között a műanyag vezet, amelyek értékbeli részesedése 240 milliárd forintra tehető. Az ágazati volumen a hazai GDP nagyjából 1,7-1,9 százalékát adja.

A Népszava pedig csütörtöki számában arról ír, hogy az országgyűlés később tárgyalja az egyszer használatos műanyagok betiltásával kapcsolatos törvénymódosító javaslatot. A folyamat lehető leggördülékenyebb megvalósítása céljából a kormány felhívta a tárcát, hogy folytassa az ágazati egyeztetéseket, és készítsen ütemezést a hatékony végrehajtásról. A gazdaság újraindításának egymásra épülő intézkedései során figyelembe kell venni: a járványhelyzet hatásai következtében számos hazai iparági vállalkozás szorul segítségre abban, hogy lélegzetvételhez jutva kiegyensúlyozza működését - teszik hozzá, már-már önostorozón. De előírásokat, iránymutatásokat és konkrét példákat is várnak arra, hogy az irányelv alapján mi minősül egyszer használatos műanyagterméknek. (Más szakértők szerint ugyanakkor a helyzet teljesen tiszta.) A tagállami szabályok hatályba léptetése EU-engedélyhez kötött.

Május 15-én még tíz műanyagtermék betiltását indítványozta a szaktárca, amit a kormány elfogadott, és szerdán benyújtották a kapcsolódó törvénymódosítási javaslatokat az országgyűlésnek. Végül váratlanul kitáncoltak belőle, így visszavonták a törvényjavaslatot, mely 2021. január elsejétől betiltotta volna Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat, és a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók forgalomba hozatalát is.