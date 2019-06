Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült: árverezi a NAV Gáspár Győző értékeit

Árverezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gáspár Győző ékszereit. A hatóság aukciós honlapján a 24 darab ékszer teljes becsértéke közel 6 millió forint - értesült a Blikk.

A Romantic frontemberének otthonában 2017 áprilisában tartottak házkutatást, amikor készpénzt, ékszereket és autókat is lefoglaltak a NAV munkatársai. A showman ellen költségvetési csalás és sikkasztás miatt indult nyomozás, többek között azzal vádolták Győzikét, hogy az édesapja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról 50 millió forintot vett ki, ami után nem adózott. Bár Győző levélben többször kérte a hatóságot, hogy szolgáltassák vissza a családi ékszereket - nyakláncokat, gyűrűket, karkötőket -, az árveréssel valószínűleg keresztet vethet az értékeire.

Most szinte mindegyik ékszer licitje fél árról indul, azaz egy ügyes vásárló akár 650 ezer forintért is hozzájuthat egy 58,5 százalék színaranytartalmú, 14 karátos nyaklánchoz. Sőt, a listán szerepel két arany karikagyűrű is - darabonként 20 ezer forintért -, feltehetően azok, amelyeket 26 éve, az esküvőjükre vásárolt az énekes, s amelyeket korábban többször próbált visszaszerezni - olvasható a lap portálján.

Győziék jegygyűrűje 19,5 ezer, míg az Evelin feliratú karkötő 171 ezer forintról indul a liciten, a legdrágább, de még így is akciós áron kínált lánc 651,3 ezer forint.

Győzőék véletlenül tudták meg, hogy ott vannak az ékszereik a NAV-listán. Nem akarják annyiban hagyni a dolgot, jogi lépéseket tennének, hogy visszakapjanak mindent - mondta lapnak a család egyik ismerőse.