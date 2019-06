Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, ekkora emelésre számíthatnak a nyugdíjasok

Újra gyorsan elkészül a jövő évi büdzsé: kedden megkapta a parlament a 2020-as büdzsé tervezetét, a végszavazás július 12-én várható.

A 2020-as központi költségvetésben az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 21 791,7 milliárd forint, bevételi főösszege 21 424,7 milliárd forint lesz, így a hiány a tervek szerint 367 milliárd forintra rúg majd - derül ki a parlamentnek ma benyújtott tervezetből.

A kormány azzal számol, hogy jövőre tovább folytatódik az adósságráta-csökkenés. Az államháztartás 2020. december 31-re tervezett adóssága ugyanis - 320,9 forint/euró, 282,7 forint/svájci frank és 284,0 forint/amerikai dollár árfolyam mellett - várhatóan 32 579,6 milliárd forint. Eközben a mutató számításánál figyelembe veendő lesz adósság értéke 31 974,1 milliárd forint, a GDP várható összege pedig 48 779,5 milliárd forint lesz - ez azt jelenti, hogy a jövő végén a GDP-arányos adósság immár csupán 65,5 százalék lesz - szemben a 2019 végére várható 68,6 százalékkal, azaz tovább javul a mutató.

A kabinet 2020-ban 4 százalékos gazdasági növekedéssel, valamint a GDP 1 százalékában kitűzött költségvetési hiánnyal számol az államadósság arányának további, érdemi csökkentése mellett. Az EU-ben és a világgazdaságban tapasztalható folyamatokra tekintettel a biztonsági tartalék mértékét a kormány minden korábbinál nagyobb mértékben, a GDP 1 százalékában határozta meg - fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter a törvényjavaslat parlamenti benyújtásakor.

A költségvetés benyújtói szerint 2020-ban 2,8 százalék lesz az éves átlagos infláció mértéke,

ezzel párhuzamosan ekkora lesz a nyugdíjemelés mértéke is - miközben a nyugdíjasok ismét prémiumra is számíthatnak.

A nyugdíjkérdést a büdzsé tervezete azzal indtézi el, hogy "az inflációt követő nyugdíjemelés garantálja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését. A kormány kiemelt célja továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok kedvező alakulásának". Emellett az indoklás kitér a nyugdíjprémium intézményére is - mondván: 2020-ban már a harmadik egymást követő évben kerülhet sor nyugdíjprémium kifizetésére, melynek fedezete a költségvetésben biztosított.

Az MNB legutóbbi, idén március végi inflációs jelentése azzal számolt, hogy 2020 egészében 3,1 százalék lesz a fogyasztói infláció - ráadás könnyen lehet, hogy a következő, június 27-i frissítés alkalmából ezt a számot felfelé korrigálják - azaz a büdzsé most beállított 2,8 százalékos nyugdíjemelés kevés lesz.

Makropálya Megnevezés 2018 (tény) 2019 2020 GDP növekedése (%) 4,9 4,0 4,0 GDP folyó áron (milliárd Ft) 42 073 45 449 48 7793 GDP deflátor (%) 4,5 3,8 3,2 Fogyasztói árindex (éves átlag, %) 2,8 2,7 2,8 Háztartások fogyasztása (%) 4,6 3,9 4,2 Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) 0,6 -0,9 -0,7 Foglalkoztatottak száma (%) +1,1 +1,1 +1,3 Bruttó átlagkereset (%) 11,3 9,4 8,3 Euróárfolyam (éves átlag, Ft) 318,8 320,2 320,9 Dollárárfolyam (éves átlag, Ft) 270,2 283,4 284,0 Brent (dollár/hordó, éves átlag) 71,5 68,9 67,6 Jegybanki alapkamat (Reuters, %) 0,9 0,9 1,1

Forrás: PM

A miniszter szerint a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget szolgálja, hogy ez az ötödik év, amikor tavasszal nyújtják be a költségvetést, így mindenki fél évvel korábban ismerheti meg a következő évi kormányzati terveket.

A tervek szerint a 2020-as büdzséről az általános vitát június 19-21. között folytatják le, a részletes vita június 25-28. között lesz. Július 3-án és 4-én a költségvetési bizottság megtárgyalja a módosító javaslatokat, az összegző módosítókról július 8-án döntenek majd.