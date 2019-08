Kiderült, ezért lépett vissza a miskolci polgármester

Az országos, de különösen a miskolci közvéleményt megdöbbentette a pénteki bejelentés, miszerint Kriza Ákos betegsége miatt nem indul ősszel újra a miskolci polgármesterségért. Helyette a város 33 éves jegyzője, Alakszai Zoltán lesz a volt polgármester és a Fidesz-KDNP vezérkarának jelöltje. A Napi.hu épp egy több száz aktivistát Alakszai Zoltán mögé felsorakoztató rendkívüli tanácskozáson érte utol vasárnap Kriza Ákost és Alakszai Zoltánt.

- Kilenc év polgármesterség után, pártjelölése után jelentette betegségre hivatkozva visszalépését a miskolci polgármester jelöltségtől, de a sajtó, és politikai ellenfelei máris találgatásba kezdtek.

- Bárcsak igazak lennének e találgatások, de sajnos a tények azok tények. 2006-tól küzdök tumoros megbetegedéssel és a július végi leleteim alapján úgy láttam, hogy felelősséggel eddig tudtam vállalni az élvonalbeli munkavégzést. A polgármesterség teljes embert kíván, ahogy a gyógyulás is. Most az utóbbit voltam kénytelen választani. Minden más sugallása, már a politikai küzdelmek része, talán a nemtelenebbek közül valóké.

- Kósa Lajos országos kampányfőnök szerint, Ön ajánlotta a választmány elnökségének utódául Alakszai Zoltánt, a jelenlegi miskolci jegyzőt, amit az elnökség elfogadott. Miért rá esett a választása?

- Alakszai Zoltán volt a kabinetfőnököm három évig, majd két esztendeje ő Miskolc város jegyzője, az egyik legtehetségesebb fiatal jogászunk. 33 éves korára máris öt éves városvezetői tapasztalata van, s korábban pályáját a miniszterelnökségen kezdte.

- Sokan mégis túl fiatalnak tartják.

- Orbán Viktor 36 évesen lett miniszterelnök, és mondjuk Koósa Lajos pont 33 évesen lett Debrecen polgármestere. Mindkettőjük vezetői karrierjével csak biztatni tudom Zoltánt a munkára. Én mindenben segíteni fogom.

- Sokan kalapból előrántott nyúlnak gondolják a miskolci polgármester jelöltségre. Elég merészen vállalta el Kriza Ákos után a jelöltséget - kérdeztük Alakszai Zoltánt.

- Eddigi pályám során engem mindig megtaláltak a feladatok, soha nem jelentkeztem egyikre sem. Pályám elején már a miniszterelnökségre is hívtak állásba, ahogy 2014-ben Kriza Ákos is hazahívott Miskolcra kabinetfőnöknek. Bár berendezkedtem már Budapestre, mégis 24 óra alatt döntöttem: irány haza. Miskolc az én otthonom! És most, a felkavaró hírrel egy időben jött a felkérés is. Letaglózó volt. De megtalált a feladat, és a kérés Kriza Ákos részéről, hogy folytassam a megkezdett munkát.

- Politikai ellenfelei azonban Kriza Ákos után "pehelysúlyú" versenyzőnek nevezték, persze nehéz is betölteni az űrt egy olyan polgármester után, akire még az ellenzék is átszavazott.

- Kriza Ákos az én szívemben is óriási. S egy biztos, nem engedem, hogy bárki is bántani merje ebben a helyzetben. Hogy pehelysúlyú versenyző lennék? Erre kampányfőnökünk, Zárug Péter Farkas szavait tudom csak idézni minden ellenfelünknek: Találkozunk Philippinél!

