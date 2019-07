Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, hogyan trükközik a számokkal a kormány

A GDP arányában még családtámogatásra is kevesebb jut az új költségvetésből, mint tíz évvel ezelőtt, de a vesztesek között van az oktatás, az egészségügy és a nyugdíjkassza is.

A kormány állítása szerint a 2020-as költségvetésben nem csupán a családok támogatására jut a 2010-esnél két és félszer magasabb összeg, hanem több pénzt fordítanak egészségügyre, oktatásra és nyugdíjra is, ám a GDP növekedését is számításba véve már megbuknak az állítások - írta cikkében a Népszava. Míg 2010-ben a GDP 30,9 százalékát költötték jóléti kiadásokra, jövőre az arány már csak 24,5 százalék lesz. Ezzel együtt igaz az is, hogy az összeg 8324 milliárdról 11938 milliárd forintra nőtt, ám ez a forint már nem ugyanaz a forint.

A felső-, a közép- és az alapfokú oktatásra fordított GDP arányos kiadások alacsonyabbak lesznek jövőre, mint voltak 2010-ben. Az egészségügyre 2020-ban a GDP 4 százalékát szánják, miközben 2017-ben az EU-átlag 7 százalék volt. A kórházakra némileg többet fordítanak, mint 2010-ben, ám GDP-arányosan a háziorvosi, a szakrendelői és a fogorvosi ellátás forrása csökkent.

GDP-arányosan még a kormány zászlajára tűzött család- és lakástámogatásokra is kevesebbet költenek, mint tíz éve. Míg lakástámogatásokra anno a GDP 1,7 százalékát szánták, jövőre ugyanerre már csak 1,4 százalékot fordítanak. A családi pótlékok és a gyerekek után járó támogatások a GDP 2 százalékáról 1,3 százalékra estek. Igaz, ez csökkenő gyerekszám és befagyasztott szociális kiadások mellett kevéssé meglepő, illetve adókedvezménnyel együtt számolva már magasabb családtámogatási szint adódik.

A GDP-arányos nyugdíjkadások eközben - a korhatáremelés, az infláció feletti nyugdíjemelés eltörlése, illetve a szolgálati nyugdíjak felszámolása miatt - 10,5 százalékról 7,3 százalékra mérséklődtek.

Eközben az állami bürokrácia kiadásai az elmúlt tíz év során GDP 7,1 százalékáról 8 százalékra nőttek. A GDP 6,5 százalékáról 7,7 százalékra emelkedtek a gazdaságtámogatással kapcsolatos kiadások.

A honvédelmi költségek a GDP 0,2 százalékával ugrottak - ez érdemi növekedés, bár még messze állunk a NATO-nak tett 2 százalékos felajánlástól.

Nőtt a rendőrség GDP arányos költségvetési támogatása is - igaz, ez szinte kizárólag a határvédelemre elszámolt évi 150 milliárdnak tudható be - írta a Népszava.