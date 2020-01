Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, hol boldogok igazán a csirkék (az agrárkamara szerint)

A közhiedelemmel ellentétben nem okoz az állatoknak stresszt a zárt tartástechnológia, sőt, leginkább így biztosíthatók számukra az ideális feltételek - állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az "European Livestock Voice (#Meatthefacts)" néven indított kampányban a zárt tartástechnológiát övező tévhitekről kívánja lerántani a leplet, mivel a zárt tartástechnológiát rengeteg támadás éri a magukat állatvédőknek beállító mozgalmak részéről.

Az említett mozgalmak azzal érvelnek, hogy az általuk "természetközelibbnek" ítélt tartási rendszerekben az állatok jobban érzik magukat, "boldogabbak", mint az istállóban. Ugyanakkor a csirkék példáján keresztül bemutatva nyilvánvalóvá válik, hogy a zárt tartástechnológia sokkal inkább biztosítja az állatok számára az ideális feltételeket - írta sajtóközleményében a NAK. Így teremthető meg például - teszi hozzá az agrárkamara - a megfelelő hőmérsékletet, páratartalom, valamint így lehet őket leginkább megóvni a természetes ellenségeiktől (ragadozóktól), és a különböző betegségeket okozó kórokozóktól is. Az ilyen tartási rendszerekben alkalmazott automata gépek pedig lehetővé teszik, hogy a szárnyasok részére mindig rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű és minőségű takarmány, ivóvíz.

A NAK felhívja a figyelmet arra is, hogy a zárt tartást gyakran éri az a vád, miszerint az állatokat zsúfoltan nevelik, ami stresszt okoz számukra. A valóságban azonban az állatok egyedszámát, férőhelyigényét az Európai Unióban rendkívül szigorúan szabályozzák, figyelembe véve az állatok valós szükségleteit. Az állatok jóléte így maximálisan biztosított, ami egyébként a gazdálkodóknak is jól felfogott érdeke, hiszen enélkül nem lehet hatékony és gazdaságos a termelés. Bizonyos állatfajok tehát az istállóban nevelve "boldogok" igazán. Hibás az a meggyőződés, hogy az állatoknak is ugyanolyan környezeti feltételekre van szükségük, mint az embereknek, hiszen lényegesen eltérő anatómiai, élettani sajátosságaik vannak - teszi hozzá a NAK.

A kamara utal rá: több kutatás is rávilágított arra, hogy a zárt tartástechnológia a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és a legtöbb esetben a termékminőség szempontjából is kedvezőbb, mint az alternatív tartási módok. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy zárt tartási rendszerben lehet a legolcsóbban előállítani bizonyos állati termékeket. Így, ha egyes állatvédők sokszor minden valóságalapot nélkülöző vádaskodása elérné a célját, és korlátoznák az állatok zárt tartását, az drasztikus élelmiszerdrágulást, és beláthatatlan szociális, gazdasági és környezetvédelmi következményeket vonna maga után - teszik hozzá.

#Meatthefacts névvel meghatározó európai szakmai és érdekvédelmi szervezetek indítottak kampányt az állattenyésztést és az állatitermék-előállítást övező tévhitek eloszlatása érdekében. A NAK pedig kiemelt feladatának tekinti a fogyasztók hiteles tájékoztatását, az agráriumban tevékenykedők megbecsültségének helyreállítását, ezért csatlakozott a kezdeményezéshez.