Kiderült: így teljesített az egészségügy a járvány alatt

Június végére az egészségügyi intézmények kezdenek visszatérni a régi kerékvágásba, az összes ellátási esetszám elérte a tavalyi 80 százalékát. A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK) adatai szerint a leállás két és fél hónapja alatt nem sok akut eset maradhatott el, az elektív ellátások esetszámai viszont 80 százalékkal csökkentek - derült ki többek között a META hétfői online konferenciáján Kiss Zsolt, NEAK főigazgató előadásából.

A 2,5 hónapos leállás alatti visszaesés, majd az újraindulás eléggé eltérően érintette az egyes szakmákat - derült ki Kiss Zsolt NEAK főigazgató előadásából, amelyet a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság online konferenciáján tartott "COVID járvány az egészségbiztosító szemszögéből" címmel.

A háziorvosi orvos-beteg találkozók száma márciusban fokozatosan 25, 30, majd 40 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Májusban megindult az óvatos visszaerősödés, s a legutóbbi, június 24-i adatok már arra utalnak, hogy a régi kerékvágásba kerül a háziorvosi ellátás.

Tizedére zuhant a fogászati ellátás esetszáma március - áprilisban, és még május végén is alig haladta meg az egy évvel ezelőtti azonos időszak harmadát.

A kontaktusok csökkenése az otthoni szakápolás vizitszámainak 20-30 százalékos visszaesését hozta, a 20 százalékos lemaradás még május végén is megvolt. Ugyanakkor az otthoni hospice ellátási napok száma alig mérséklődött, s szintén nem volt markáns a fogyatkozás a betegszállításban - ismertette a NEAK alapellátási esetszámait a főigazgató.

Felére zuhant a kúra nélküli aktív fekvőbeteg-ellátás

A szakellátásban a március 17-e környéki első intézkedési csomag megjelenése 50 százalékos zuhanást eredményezett mind az ellátott betegek számában, mind az esetszámban, a kúra nélküli aktív fekvőbeteg ellátás 50 százalékkal csökkent. Mikorra az intézkedések megszülettek, leestek azt ágyfoglaltsági számok is - fogalmazott Kiss Zsolt, azaz az átlagos 65-70 százalékos kihasználtság 40 százalék körülire apadt, s május végéig még mindig csak nagyon szerényen emelkedett.

Több lépcsőben esett a krónikus ellátásban az esetszám és az ágyak foglaltsága, a legmarkánsabb csökkenést a rehabilitációs ellátásokban mérték.

Az onkológiai esetszámok alig csökkentek



Nagyon kis mértékű volt az onkológiai esetszámok mérséklődése, a rendszer ebből a szempontból jól vizsgázott - mondta Kiss Zsolt, aki szerint a csökkenés bizonyos státusz megfigyelési esetszámok kieséséből, valamint abból adódott, hogy maguk a betegek sem mertek elmenni az orvoshoz. A kúrákban viszont szinte semmilyen csökkenés nem volt kimutatható. Míg a kemoterápiás esetszámok kissé emelkedtek, a sugárterápiásak kissé csökkentek. Enyhe volt a visszaesés a PET/CT napi esetszámokban. Mindebből a főigazgató azt a következtetést vonta le, hogy amikor igazán szükség volt rá, ellátták a betegeket.A

Az általános leállásnak jelentős a szerepet a szívinfarktus-ellátások csökkenő számában, vélte a főigazgató, aki szerint ha a betegek oldaláról nagyobb lett volna az igény, az ellátás igazodott volna az igényekhez. A traumatológiai esetszámok visszaesése szintén a karanténhoz kapcsolható.

Nullára csökkent az elkerülhető kórházi események száma

Mostanra (június 24. ) viszont a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények összes ellátási esetszáma elérte a tavalyi forgalom 80 százalékát, azaz június végére kezd visszarendeződni minden a normál kerékvágásba - mondta Kiss Zsolt, megjegyezve, hogy az esetszámok alakulásának elemzése a visszaálláshoz, illetve egy esetleges következő hullámra való felkészüléshez szükséges. Az például máris kiderült, hogy az elmúlt két és fél hónap alatt az elkerülhető kórházi események száma szinte nullára, az elkerülhető kúraszerű ellátási események száma harmadára, negyedére esett vissza.

A jövőre nézve iránymutató a várólisták alakulása, ezek a helyzetre reagálva meredeken csökkentek. Az elektív ellátási események száma a két és fél hónap alatt 80 százalékkal zuhant, ebből egyértelműen kiszámolható, mennyi elmaradt műtéttel szembesül a következő időszakban az ellátórendszer - fejtegette Kiss Zsolt. Műtéti típusonként jelentős az eltérés, míg a szív- és keringési rendszer műtétei mérsékeltebben apadtak, a szürkehályog beavatkozások szinte teljes mértékben megszűntek, a gerincműtétek alig kimutathatóak és az elektív térd- és csípőízületi is teljesen megszűntek ebben az időszakban. Most kezd visszatérni az élet, június végre elindultak a szürkehályog műtétek, és a protézis műtétek is megjelentek a rendszerben - jegyezte meg.

A többletműtétekre megvan a fedezet

Jogszabály szerint minden olyan esetben, ahol a beteg számára nem lehet biztosítani 60 napon belül az ellátást, új, úgynevezett kapacitáshiányos várólistát kell nyitni, amelyet addig kötelező vezetni, amíg 60 alá nem csökken az ellátásra való várakozás időigénye. Alapvetően hasi műtétek, pajzsmirigy, szemészeti egyéb, urológiai és fül-orr-gégészeti műtétek jelentek meg ezeken a listákon, amelyek Kiss Zsolt szerint hamar ki fognak ürülni. A többletműtétekre a főigazgató szerint megvan a fedezete a rendszerben.

Finanszírozói szemmel úgy vélte, jól vizsgázott az átlagfinanszírozás, az ellátórendszer nagy összeomlás nélkül vészelte át a koronavírus-járvány első hullámát, s az esetszámok alapján úgy tűnik, akut ellátás nem maradt el nagy arányban. Most az adatok elemzése következik, egy esetlegesen differenciáltabb rendszer kidolgozása érdekében, emellett meg kell határozni az elmaradt ellátások, szűrések mennyiségét és a teljesítményfinanszírozásra való visszatérést is meg kell tervezni. Az erről szóló rendelet reményei szerint már a héten, vagy legkésőbb jövő héten megjelenhet.