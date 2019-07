Kiderült, ki jár jól a 4-6-os villamos felújításával

Az NB1-ből anyagi gondok miatt kizárt kecskeméti focicsapat volt tulajdonosának cége is dolgozik a 4-es és 6-os villamos vonalának felújításán. Mindent szívesen építenek állami forrásból: kormányablak és atlétikai központ is szerepel a Ver-Bau referenciái között, de 2015-ben is dolgoztak a nagykörúti villamosvonalon.

Június közepén indult a 4-es és 6-os villamosvonal felújítása Budapesten a Széna tér és a Margit utca, valamint a Práter utca és a Goldmann György tér (a Petőfi híd budai hídfője) között. Az még tavaly nyáron derült ki, hogy 4-es-6-os átépítését a Colas Alterra Zrt.és a TTDExpert Zrt. végzi el összesen nettó 2,03 milliárd forintért a BKK Zrt.-nek.

A két cég közül a Colas Alterra logójával találkozhattak gyakrabban a budapestiek, hiszen 2016. októberében a francia hátterű cég nyerte el a Fővárosi Önkormányzat hirdetmény nélküli tenderét a pesti rakpart megújítására a vizes vb miatt, de a Liget projektnél is lehet számítani a megbízhatóságukra: 2,5 milliárd forintért kap új közvilágítást a Városliget. A 4-es és 6-os villamosvonal budai felújításánál azonban jelenleg nem csak a Colas, hanem a Ver-Bau Kft. munkásai is dolgoznak.

A kecskeméti székhelyű cégnek ez nem ismeretlen terep, hiszen már 2015-ben is ők dolgoztak a nagykörúti villamos pályafelújításán. A Ver-Bau-t megkérdeztük, hogy milyen minőségben és szerepben kerülnek a Colas által elnyert munkára, de egyelőre nem válaszoltak. A cégnek természetesen nem akárki a tulajdonosa: Versegi János családi vállalkozásáról van szó. Dinamikusan fejlődnek, hiszen 2018-ban már 7,1 milliárd forint volt az árbevételük és 1,1 milliárd forint profittal zártak.

Versegi János cége bővelkedik a kormányzati és önkormányzati megrendelésekben. Legutóbb például áprilisban készült el a Kecskeméti Atlétikai Centrum, amely 701 millió forint állami forrásból épülhetett meg a Széktói Stadion mellett. A létesítményt a fideszes Szemereyné Pataki Klaudia polgármester avatta fel, de az alapkő letételénél ott voltak Zombor Gábor és Salacz László fideszes parlamenti képviselők is.

Szereti a focit - Hajrá Kecskemét!



A sport közel áll a Ver-Bau tulajdonosához, hiszen 2005 és 2015 között tulajdonosa volt a KTE Labdarugó Kft.-nek, a focicsapatot azonban anyagi problémák miatt 2015-ben kizárták a labdarúgó NB1-ből. Pedig 2015-ben is remek helyi megrendelései voltak Versegi János cégének, például a társaság kivitelezésében készült el a felújított kormányablak, az átadó ünnepségén pedig a szalagot államtitkárok, kormánymegbízottak és képviselők vágták át.

Versegi János a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségében jelenleg (VOSZ) társelnök többek között Csányi Sándor OTP-vezér társaságában, de évekig a VOSZ Bács-Kiskun megyei elnöke volt, ezt a posztot most Weninger Richárd, a Ver-Bau ügyvezetője tölti be. Versegi rangos elismerésekben is bővelkedik, például 2017-ben Rideg Lászlótól, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés fideszes elnökétől vehette át a Bács-Kiskun Megyéért Díjat. Az utóbbi években Budapestért is sokat tettek: a referenciák között a Városligeti műjégpálya és a 4-es metró kelenföldi járműtelepe is megtalálható.

A BKK ígérete szerint a 4-es és 6-os villamosvonal felújítása a nyár végére és az önkormányzati választásig befejeződik. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a jövőben nem kell újra hozzányúlni a pályához. "A korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cserélik a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát; ennek köszönhetően a jövőben szükséges beavatkozások gyorsabban elvégezhetők lesznek" - ígérte a BKK.