Kiderült ki jár jól a gázfűtéssel

Akárhogy is változtatja a kormány az ország biztonsági gáztartalékait, mindig ugyanaz a gázkereskedő vállalat jár jól, amely az idei feltöltéssel is megtömhette a bukszáját.

A kormány-közeli MET-től vásárolta meg az ország megnövelt biztonsági készleteit a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) - derül ki abból a szervezet honlapján több hónapja megbúvó közleményből, amire a Népszava mostani megkeresésére az MSZKSZ felhívta a napilap figyelmét.

Az Orbán-kormány évekkel ezelőtt fokozatosan csökkenteni kezdte az ország kötelező gáztartalékát, ami 2013-ban 615 millió köbméteren érte el a mélypontját. Ezt azzal magyarázták, hogy a rezsicsökkentés érdekében így teremt olcsó gázforrást a fűtőműveknek, máig nem nyert bizonyítást, hogy az így kitárolt gáz alacsony ára elért volna a távhőfogyasztókig.

Ellenben a biztonsági gáz javarészt a MET-nél kötött ki, amely azt végül piaci áron adhatta el. A Mol alapította MET mögött akkortájt számtalan offshore-áttétel után Garancsi István is feltűnt. A MET azóta sem került ki a pikszisből: az európai szintűvé vált gázkereskedő, amit néhány svájci áttétellel a korábban is résztulajdonos egykori Mol-igazgató, Lakatos Benjamin vett a nevére, mára jelentős magyarországi energiaeszközöket is magáénak tudhat.

Két éve az 1,2 milliárd köbméteres biztonsági készlethez hiányzó mennyiség kétharmadát - ahogy azt a Népszava akkor az MSZKSZ-től megtudta - a szervezet megint csak a MET-től vette meg az állam. Idén tavasszal 1,2 milliárd köbméterről 1,45 milliárd köbméterre emelték a biztonsági készletek kötelező szintjét. Az plusz 250 millió köbméteres mennyiség szintén a MET-től került az állam tulajdonába.