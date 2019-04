Kiderült, kiknek a játékszere lesz a kormány új csodafegyvere

A leggazdagabb ügyfélkör egy az egyben lejegyezheti a magas kamatozású Nemzeti Kötvényt. A jutalék is olyan, hogy a bankoknak megéri a privátbanki ügyfélkörnek eladni az állampapírt.

A privátbanki ügyfelek önmagukban felvásárolhatják a júniusban debütáló Nemzeti Kötvényt - állítja a Blochamps Capital ügyvezetője, Karagich István. A tanácsadó cég nyilvántartása alapján 43 173 privátbanki ügyfélszámla van az országban 14 szolgáltatónál, ezeken csaknem 4 700 milliárd forintot kezelnek, ezeknek az ügyfeleknek átlagosan csaknem 109 millió forintjuk van a pénzügyi szolgáltatóknál.

A Blochamps szerint a Pénzügyminisztérium idei terveiben szereplő 500 milliárd forintos kibocsátási mennyiséget ez a vagyonos réteg egy az egyben lejegyezheti, a Nemzeti Kötvény ugyanis annyira jó befektetés, amellyel nehéz versenyezni. "A konstrukció a jelenlegi iránytalan tőkepiaci helyzetben - amikor a szakértők szerint érdemes kivárni - rendkívül alkalmas arra, hogy az ügyfelek jó hozam mellett itt parkoltassák a pénzüket" - mondja a szakember.

Szuper befektetés

A Nemzeti Kötvény megismert részletei szerint az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a papírokat legrosszabb esetben is 99,75 százalékos árfolyamon váltja majd vissza, ami kedvezőbb az eddigi állampapírok 99 százalékos kincstári visszaváltási arányánál. Mindez azt teszi lehetővé, hogy egy kedvezőbb befektetési lehetőség esetén akár egy hónap múlva is tőkeveszteség nélkül szálljon ki a befektető a konstrukcióból.

A sávos kamatozással az öt éves megtartás mellett fizetett 4,95 százalékos kamatadó-adómentes éves átlagkamat ma a tőkepiacokon önmagában nehezen kitermelhető hozam, ezért a kockázatkerülő portfóliók kedvence lehet majd a Nemzeti Kötvény. A Blochamps Capital ügyvezetője emlékeztet: a privátbanki portfóliókban jelenleg is 2000 milliárd forintot meghaladó mértéket képvisel - részben tőkeáttételes konstrukciókban - a magyar állampapír. Ez most tovább növekedhet, s emellett - szintén a minisztériumi tervekhez igazodva - a korábbi sorozatokat nagymértékben az új papírra cserélhetik a privátbanki ügyfelek.

A bankoknak is megéri a gazdagoknak eladni

A bankoknak is megéri majd a privátbanki ügyfelek számára eladni az új kötvényt az új értékesítési rendszerben. Az új konstrukcióval párhuzamosan új jutalékrendszer is életbe lép: bár a 0,1-ről 0,3 százalékra emelt alapjutalék messze nem olyan mértékű, mint a 2-3 évvel korábban fizetett 1 százalék, ám a privátbankárok malmára hajthatja a vizet az, hogy az ÁKK a lekötött mennyiség és a megtartás arányában további prémiumot fizet a szolgáltatóknak. Márpedig a privátbanki ügyfelek sokat is jegyeznek, és nem is szállnak ki hamar, így mindkét feltétel teljesítésében élen járhatnak.