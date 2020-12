Kiderült, mennyi influenza elleni oltóanyag maradt még itthon

A háromkomponensű influenza elleni oltás nagy részét már beadták a lakosságnak, a négykomponensűből azonban a készlet nagy része még megvan - derül ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

A háromkomponensű influenza elleni oltásból a rendelkezésre álló mennyiség 83 százalékát már felhasználták. A három év alatti gyerekek részére rendelkezésre álló, négykomponensű oltóanyagnak ugyanakkor csak a 36 százalékát adták be eddig - mondta Galgóczy Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Elmondása szerint a megyékben még rendelkezésre áll az oltás, így mindenki élhet a beadatás lehetőségével.

A 49. héten 7 800 ember fordult háziorvoshoz influenza szerű tünetekkel. A legtöbb megbetegedés a 15-34 éves, illetve a 35-59 éves korosztályt érintette.

Szolnokon nőhet a fertőzöttek száma

Galgóczy Ágnes megismételte a korábban már közölt adatokat, vagyis, hogy az 50. héten csak Szolnokon nőtt a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, a legtöbb településen pedig továbbra is stagnál vagy enyhén csökken.

A koncentráció az átlagosnál magasabb Eger, Szolnok és Szombathely esetében, de csak egyedül Szolnokon emelkedő tendenciájú. Csökken azonban a koncentráció Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden. Ezzel Debrecenben és Szegeden ismét alacsony szintre esett vissza ez az érték.

Adjanak vérplazmát, ha már átestek a betegségen!

Az NNK várja a gyógyultak jelentkezését, hogy vérplazmát vehessenek tőlük. Ennek feltételei, a legalább két hete tartó tünetmentesség, hogy az illető ne legyen karanténban, ne legyen súlyos, krónikus betegsége, 18 és 60 év közötti legyen (a 60 év felettiek egyedi elbírálás alapján adhatnak plazmát) és átessen egy kétlépcsős kivizsgáláson.

<br />

Október 24-én volt utoljára olyan kevés új fertőzött, mint a most keddi adatok szerint: akkor 1830 esetet tártak fel a tesztek 24 óra alatt, most 1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Viszont majdnem háromszor annyian haltak meg egy nap alatt, mint közel két hónapja, kedden 107 új áldozatról számoltak be a koronavírus.gov.hu tájékoztatási oldalon. Hétfőn még kétszer ennyi fertőzöttről számoltak be.

Ezzel 285 763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 115 fő, az aktív fertőzöttek száma 195 411 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen.

A törzs napi tájékoztatójának fő üzenetei: