Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, mennyit vághat zsebre Borkai lemondása után

A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de minimum 3 millió forint jár a politikusnak, mivel az törvényileg garantált - hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

Azt, hogy a távozó polgármester mekkora végkielégítést kaphat, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza. A jogszabály szerint (225/D paragrafus) a polgármesternek akkor jár végkielégítés, ha

ezt a tisztségét legalább két évig betöltötte,

a jogviszonya vagy az új polgármester megválasztásával szűnik meg, vagy úgy, hogy lemond,

és nem lesz a távozása utáni három hónapban parlamenti képviselő, alpolgármester vagy más település polgármestere.

Borkaira mindez igaz, így végkielégítéséként háromhavi illetményének megfelelő juttatást kaphat. Borkai polgármesteri fizetése 2018-ban kicsivel volt több egymillió forintnál. Vagyis nagyjából 3 millió forint lesz Borkai végkielégítése - állapítják meg a portálon. De ez csak a törvényi minimum.

A képviselő-testület ugyanis dönthet úgy, hogy ennél nagyobb végkielégítést ad: akár meg is duplázhatják az összeget. Azaz akár 6 milliót is kaphat Borkai, ha a győri fideszes képviselők úgy döntenek. Emellett, ha az elmúlt évekből vannak ki nem vett szabadnapjai, akkor az azokért járó pénzt is kifizetik neki.

Ha érdekli az elektromobilitás, töltse ki az alábbi kérdőívet!