Kiderült, mikor ér véget a nyár

A héten, a csütörtökön érkező hidegfront ellenére nyárias marad az idő, azonban vasárnap megérkezik az ősz - írja az Időkép.

Bár csütörtökön is hidegfront érkezik, a nyár még nem tágít, péntektől egyre erősebb déli széllel visszatérnek a 30 fok körüli maximumok. A legmelegebb szombaton ígérkezik, 30 fok feletti értékekre számíthatunk. Vasárnap azonban ismét változik a tendencia, hidegfront hoz őszies időjárást - olvasható a meteorológiai portálon.

A szél északnyugatira, északira fordul, sokfelé erős, a Dunántúlon és északon viharos lesz, itt 70-80 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak. A péntektől jellemző 30 fok körüli nappali hőmérsékletek akár 10 fokkal is visszaeshetnek. A maximum-hőmérséklet hétfőn és kedden is mindenütt 30 fok alatt marad, többfelé 20 fok környékére eshet vissza.

Éjszakánként jelentősen lehűl a levegő, helyenként 10 fok körüli minimumokkal kell számolni. A idő csapadékosabbnak is ígérkezik a mostaninál.