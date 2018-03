Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, milyen lesz a hétvégi időjárás

A Kárpát-medence időjárását egy nyugatról benyomuló anticiklon és egy déli mediterrán ciklon határozza meg. Pénteken a ciklon hatása átmenetileg erősebb lesz, majd egyre inkább az anticiklonális hatások érvényesülnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) videójából.

Limitált Himnusz Érem - Kedvezményes Áron!

Szerezze meg a színarannyal bevont, korlátozott példányszámú Himnusz érmet ! Figyelem: a mindössze 3990 Ft-os kedvezményes ár csak március 31-ig él!

Még mindig a hűvösebb légtömegek dominálnak, így a következő napokban is marad a szokásosnál kissé hűvösebb, kora tavaszi idő, de egy lassú, fokozatos enyhülés veszi kezdetét.

Csütörtök estig délkelet felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadék nem várható. Az északkeleti szél éjszakára mindenütt mérséklődik. Késő estére 0 és -6 fok közé hűl le a levegő, de Szabolcsban ennél hidegebb is lehet.

Péntekre virradó éjszaka délkelet felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, reggelre csak körülbelül a Zalaegerszeg-Vác-Miskolc vonaltól északra lehetnek kevésbé felhős területek. Hajnalban, kora reggel a déli határvidéken hószállingózás, gyenge havazás esetleg előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között valószínű, de az éjszaka első felében a vastagabb hóval borított, még kevésbé felhős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében -10 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet.

Pénteken az ország nagyobb részén felhős vagy erősen felhős lesz az ég, de a főváros környékén és az Északi-középhegység területén kevesebb lesz a felhő, és ezeken a tájakon akár több órára is kisüthet a nap. Délkeleten hószállingózás, gyenge havazás, esetleg gyenge havas eső is lehet, másutt nem várható csapadék. Az északi szél napközben a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között valószínű, de az éjszaka első felében a vastagabb hóval borított, még kevésbé felhős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében -10 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, de 5 fok alatti értékek csak délkeleten lehetnek.

Szombat éjszaka többnyire kevés lesz a felhő, napközben közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A keleti, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de a hóval borított északkeleti tájakon néhány fokkal hidegebb valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között várható.

Vasárnap éjszaka többnyire gyengén vagy közepesen, napközben közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között várható.

Olvassa el a 30 napos előrejelzést is!

A kép forrása: Napi.hu

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.