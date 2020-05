Kiderült: nem a kirúgott főigazgató hibázott a székesfehárvári kórházban

Nem a székesfehérvári kórház statáriális gyorsasággal leváltott főigazgatója, Csernavölgyi István követte el a kirúgás okául említett mulasztást. A kórház lezárult belső vizsgálata szerint éppen az hibázott, akire a leváltása után átmenetileg Kásler Mklós humánminiszter rábízta az intézményt - értesült a hvg.hu.

A székesfehérvári Szent György Kórház belső vizsgálata szerint nem az egy hónapja leváltott főigazgatója szolgáltatott késlekedve adatokat a vírushelyzetről, amelyre hivatkozva leváltotta őt az emberi erőforrások minisztere. A vizsgálatot az új főigazgató, Bucsi László indította, aki hétfőn megerősítette a portál értesüléseit.

Csernavölgyi a portálnak elmondta, a kórház telefonon mindig pontosan továbbította az információkat. Ez pedig eleve nem is főigazgatói hatáskör, hanem adminisztrációs feladat, ő főigazgatóként a kollektíva többi tagjával "a nap minden órájában a betegellátást szervezte, gyógyított, szűrt, és minden idegszálával a járványügyi helyzet megoldására koncentrált."

Az Emmi hivatalos, április 11-i közleménye szerint Csernavölgyi István súlyos mulasztást követett el, egyben tudatták, hogy az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató irányítja az intézményt. Másnap Kásler Miklós már ki is nevezte a kórházat a hivatalos pályázat lezárultáig irányító új főigazgatót, Bucsi Lászlót. A belső vizsgálat szerint éppen Reiber István felelt a késedelmes járványügyi adatszolgáltatásért, amelyre hivatkozva Kásler Miklós leváltotta Csernavölgyit.

A pár nap alatt lezajlott belső vizsgálat eredményét hivatalosan sem a kórház, sem a minisztérium nem kommunikálta, ugyanakkor az intézményt megbízottként csak egy napig irányító Reiber István, az új főigazgató kérésére április 17-én lemondott orvosigazgatói posztjáról.

Csernavölgyi búcsúztatóján Bucsi László azzal indokolta a belső vizsgálat elindítását, hogy a főigazgató felállításának története "nem kerek". Azt is hozzátette, hogy ha a vizsgálat szerint nem Csernavölgyi István a felelős, abban az esetben ő feláll a székéből, és olyan gyorsan távozik, amilyen gyorsan érkezett. A portálnak azt írta, ígéretét be is tartja, a dossziét azonban - mint írta - akkor lehet majd újranyitni, miután a volt főigazgató munkajogi pere lezárult.

A leváltás pontos okáról, a belső vizsgálat eredményéről a város fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András sem kapott tájékoztatást. A portál pedig az Emmitől egyelőre nem kapott választ arra a kérdésre, hogy indított-e a mulasztás ügyében saját vizsgálatot, illetve, hogy elfogadja-e a kórház belső vizsgálatának eredményét.