Kiderült, Orbán Viktor szerint hogyan születik több gyerek

A családtámogatási rendszer eredményességében akkor érhető el a fordulópont, ha a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mintha nem vállaltak volna gyermeket - mondta az MTI szerint Orbán Viktor miniszterelnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson, ahol államcélnak, kormányzati feladatnak nevezte az erőteljes demográfiai politika folytatását.

Ezt a pontot keressük, ezt akarjuk elérni, itt fog átbillenni majd a magyar családtámogatási rendszer, de egyelőre még nem tartunk itt, ehhez még jó néhány év kitartó munkájára lesz szükségünk - közölte a kormányfő.

A magyar családpolitika szellemi alapjai közé sorolta azt a meggyőződést, miszerint minden gyermeknek joga van apához és anyához, és hogy a család és a gyermek nem más, mint a nemzeti közösség biológiai újratermelésének előfeltétele. Ha nincsenek családok és gyermekek, akkor egy nemzeti közösség el tud tűnni - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: egy magyar vagy egy cseh, vagy például egy szerb méretű nemzeti közösségnek matematikailag nem olyan nehéz belátni, hogy rossz demográfiai tendenciák mellett "előbb-utóbb lesz egy utolsó ember, akinek le kell kapcsolnia a villanyt, vagyis el lehet fogyni". Ha pedig egy nemzet eltűnik, "valami pótolhatatlan tűnik el a világból".

Továbbra is a dolgozó szülőknek kedveznek

A jó családpolitikához kellenek gazdasági alapok is: Magyarországon tíz év alatt kétszeresére növelték a családoknak juttatott költségvetési támogatást. A miniszterelnök szerint hosszú éveken keresztül van szükség kiszámítható családtámogatási szisztémára. Magyarországon a családtámogatási juttatásokat össze kell kötni a munkavállalással, a gyermekeknek nyújtott támogatásokat pedig össze kell kapcsolni a szülői kötelességek teljesítésével - tette hozzá Orbán. (A kormány a családi adókedvezménnyel a jobb módúakat támogatja, a gyerekenként járó családi pótlékot viszont nem emelték. Magyarországon a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, egy gyerek után 12 200 forint, két gyerek esetén gyerekenként 13 300, míg három vagy több gyereknél 16 000 - a szerk.)

Mégiscsak elérjük a 2,1-es termékenységi mutatót

Európában, "a magas politikai szalonok világában" a magyar demográfiai politika céljáról - a 2,1-es termékenységi mutató eléréséről - 10-ből 9-en azt mondják, nem sikerülhet. De számos korábbi magyar intézkedésről is így nyilatkoztak: ilyen volt például az IMF "hazaküldése", a bankadó, a rezsicsökkentés, a multinacionális cégek megadóztatása, az arányos jövedelemadó, az egymillió új munkahely létrehozása 10 év alatt, a migránsok megállítása és a határkerítés építése - sorolta Orbán Viktor, aki szerint minden egyes, a magyar nemzet számára fontos célt, amit kitűztünk - hiába mondta 10-ből 9, hogy nem lehetséges -, végül mégiscsak elértük.

Új magyarázat, miért fogynak a magyarok is



A népességfogyás - folytatta a kormányfő - nem világjelenség és nem is a keresztény civilizáció jellegzetessége, hanem általános európai jelenség, aminek az oka a két világháború iszonyatos embervesztesége, amelyből a mai napig nem sikerült talpra állni. És mivel a politika idézte elő a bajt, kijavítani sem lehet a problémákat erőteljes állami szerepvállalás nélkül - mondta az MTI szerint Orbűn Viktor.

A magyar demográfiai kormányzati politika sikerességének feltétele, hogy a kereszténység visszaerősödjön Európában, és hogy "legyenek társak", mert "egyedül nem megy". Utóbbiról azt mondta: most vannak társak, ilyen például Szerbia és Csehország - amelyek elnöki, illetve kormányfői szinten voltak képviseltetve a konferencián -, továbbá "szurkolunk az osztrákoknak", és reményét fejezte ki, hogy "az olasz felfordulás is úgy rendeződik, hogy az végül is nekünk jó legyen, és ott is társakat kapjunk". A sikerességhez feltételül tűzte azt is, hogy a magyar nemzeti össztermék 2030-ig minden évben legalább 2 százalékkal haladja meg az unió gazdasági növekedésének átlagát. Mindezen felül pedig ki kell tartani - véli a miniszterelnök.