Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát

Helybenhagyta a másodfokú bíróság a nyomozási bíró döntését, így jogerősen is bűnügyi felügyelet alá helyezték a Viking Sigyn kapitányát - értesült az Index.

A 64 éves ukrán férfi nem hagyhatja majd el a kijelölt budapesti lakcímét és nyomkövetőt kell viselnie. A portál információit a kapitány védője, Tóth M. Gábor megerősítette.

"A Törvényszék is megerősítette végzésében azt a védelem által régóta hangoztatott érvet, hogy maga a vádhatóság által fellebbezésében hivatkozott beszélgetés sem tartalmaz semmiféle olyan utalást, amely akár a legcsekélyebb mértékben is abba az irányba mutatna, miszerint a gyanúsított akár bármely rokonát, vagy bármely kollégáját befolyásolni kívánta volna" - mondta a Tóth M. Gábor.

Az ukrán kapitány letartóztatását először június 13-án szüntették meg, miután letették a 15 milliós óvadékot. Polt Péter legfőbb ügyész a döntés után jogorvoslati indítványt nyújtott be a Kúrián, hogy mondja ki, a bíróságok törvénysértőn jártak el, amikor megszüntették a férfi letartóztatását. A Kúria ezt július 29-én ki is mondta, a Fővárosi Főügyészség pedig nem sokkal később megint indítványozta a kapitány letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.

A Viking Sigyn kapitányát, Jurij C.-t egy rendbeli vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetéssel és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják. Fél évvel a Hableány balesete után a rendőrség október 15-én zárta le a nyomozást az ügyben és az iratokat vádemelési javaslattal küldte el az illetékes ügyészségnek.

Május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó 21 óra 4 perc körül összeütközött az előtte haladó Hableánnyal. A városnéző hajó alig hét másodperc alatt süllyedt el, fedélzetén 33 dél-korai turistával és a kétfős magyar személyzettel. A balesetet csak heten élték túl, egy személyt azóta sem találtak meg.