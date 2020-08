Kigyulladt egy autó és az aljnövényzet az M7-esen a Balatonnál, a lángokat eloltották

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személygépkocsi az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 123-as kilométernél, Kőröshegy térségében - adta hírül a katasztrófavédelem.

Mintegy nyolcvan négyzetméteren az aljnövényzet is meggyulladt.

Az esethez a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral oltották el a lángokat - írja a hatóság.

Az Útinform tájékoztatása szerint a jármű ugyan a leálló sávon áll, de a helyszínelés idejére a pályát lezárták.

A forgalom több km-en torlódik, aki teheti, a 120-es kihajtónál térjen le a pályáról.

További közlekedési információk

Erős a forgalom az M0-s autóút déli szektorán, lelassul a haladás az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Halásztelek között akár fél óra is lehet a menetidő-növekedés. Az ellenkező irányban, az M5-ös autópálya felé Nagytétény térségében érzékelhető a lassulás. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, ott is lassú tempóban lehet autózni az M0-s csomóponttól befelé.

Az autóút északi szektorában, a Megyeri hídon, a 11-es főút felé vezető oldalon 2 km-es a torlódás a nagy forgalom miatt.

Az M1-es autópályán, Budapest felé - Biatorbágy térségében - a terelés kezdeténél a reggeli erős forgalomban torlódnak a kamionok a külső sávban, de a személyforgalomban nincs fennakadás.

Az M5-ös autópályán, Budapest felé, Ócsa közelében, a 28-as km-nél egy hidat javítanak. A belső sávot lezárták, 1 km-es a torlódás.

A 7-es főúton, Siófok belterületén a 111-es km-nél, egy kidőlt fa akadályozza a haladást. A forgalom irányonként egy-egy sávon halad.

A 41-es főúton, Napkor és Apagy között két személyautó ütközött össze. Irányonként váltakozó korlátozásra készüljenek.