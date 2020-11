Kijárási tilalom: a katonák is járőrözhetnek a utcákon

A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet elhárítása során ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét, közreműködik a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében, továbbá közterületi járőrszolgálatot lát el. Az egészségügyi dolgozók ingyen utazhatnak.

A járvány megfékezése érdekében szigorú szabályok léptek életbe szerdától Magyarországon.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet többek között azt is kimondja, hogy a Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátásában. A honvédség a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzését és a közterületi járőrszolgálatot önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.

Bírságolnak, bezáratnak



A katonák a maszkviselés és az üzletek, intézmények zárva tartásának ellenőrzésében is segítenek a rendőrségnek. A rendőrség a szabályszegőkre - ha a felszólítás után nem tesz eleget a kérésnek - 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki. A helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja - akár bírságolással együtt is. Bírságot egy napon belül, több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatnak. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A maszkviselési szabályokat megszegőkre 5000-től 500 ezer forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.