Kijárási tilalom: máris változtatott a magyar Lidl, itt a boltlánc új menetrendje

Ahogy arra számítani lehetett, a járványhelyzet miatt elrendelt este 7 órás boltzár miatt a boltláncok próbálják a "másik oldalon" tágítani a nyitvatartási időt.

A magyar Lidl új nyitvatartási rend bevezetéséről döntött. November 19-től, azaz jövő csütörtöktől a cég üzletei - hétfőtől szombatig - reggel 6 órakor nyitnak, vasárnap pedig 7-kor kezdődhet a vásárlás. A zárás pedig a hét minden napján 19 óra - közölte pénteken a boltlánc. A Lidl emellett minden bolti és raktári dolgozója számára, munkaórától függően akár bruttó 51 ezer forint értékű karácsonyi ajándékot ad.

A cég egyúttal felhívta a figyelmet a szabályok betartására, többek között arra, hogy az áruházak területén továbbra is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata. Emellett a kasszákhoz felszerelt plexifalak is azt a célt szolgálják, hogy mind a dolgozók, mind a vásárlók egészségét megóvják. Az ajánlott másfél méteres távolságot pedig padlómatricák jelzik az üzletekben.

A Lidlnél bevezetendő reggel 6 órás nyitás azt jelenti az eddigiekhez képest, hogy a legtöbb Lidl a mostanihoz képest 30-60 perccel hamarabb nyit. Ez logikus lépés, mivel a járványhelyzet miatt a héten életbe lépett szabályok szerint minden boltnak kötelezően este 7-kor be kell zárnia. A Lidl így bővíti a nyitvatartási időt, hogy ezzel is mérsékelje az esetleges zsúfoltságot.

Órabéremelés és terjeszkedés a brit piacon

A Lidl egyébként nem csak Magyarországon, hanem Nagy-Britanniában is kinyitja a pénztárcáját: Az órabérben nagy-britanniai dolgozók fizetését emeli a járvány miatti fokozott megterhelés elismeréseként, igaz, csak jövő márciustól. A nagy-britanniai béremelés több mint 20 ezer munkavállalót érint. A brit fővároson kívüli üzletekben dolgozók esetében a belépő szintű fizetés óránként 9,30 fontról 9,50-re, azaz 3685 forintról 3764 forintra emelkedik - írja a Retail Gazette kiskereskedelmi szaklap.

A London belső részeiben lévő boltokban dolgozók órabére pedig alapesetben 10,75 fontról 10.85 fontra, azaz 4260 forintról 4300 forintra emelkedik óránként. Az órabér itt elérheti a 11,80 fontot, azaz a 4676 forintot is a munkavégzés helyszínétől és szolgálati időtől függően. A béremelésre azért is szükség van, mert a brit Lidlnél jelenleg 700 állás vár betöltésre, ráadásul terjeszkedne is a boltlánc az ottani piacon, 2021-ben és 2022-ben 1,3 milliárd fontot szán.

A cég szerint a béremelés több mint 20 ezer munkavállalót érint majd, és egyben 8 millió fontos befektetést is jelent. A Lidl már hat egymást követő évben emelte a béreket, ez pedig része annak a beruházásnak, amelynek keretében a cég 2021 és 2022 között 1,3 milliárd fontot fektet be Nagy-Britanniában, 2023 végére pedig ezer üzlettel szeretnének jelen lenni ezen a piacon.