Kíméletlen harc várható a munkahelyekért

Bár még mindig viszonylag könnyen találnak maguknak állást a munkavállalók, kérdés hogy az mennyire biztos. A munkavállalói bizalmi index annak ellenére meglepően magas értéken áll, hogy egyre kevesebben bíznak abban, hogy munkahelyük hosszabb ideig is meg tudna maradni.

Bár a koronavírus-járvány miatti drasztikus intézkedések már tavasz végén-nyár elején éreztették a hatásukat a már hosszabb ideje stabilnak tűnő magyar munkaerőpiacon, a járvány második hulláma miatt úgy fest, az álláspiac akár tartósan is kínálatorientálttá válhat. Ennek hátterében egyrészt a munkahely megtartása iránti motiváció ugrásszerű növekedése, másrészt pedig a saját állásba-, illetve annak stabilitásába vetett bizalom erőteljes meggyengülése áll - derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából.

"A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a magyar munkavállalók általánosságban elhúzódó válságra számítanak, ezzel pedig a tavasszal hirtelen megforduló munkaerő-piaci trend akár tartósan is kínálatorientált irányt vehet" - mondta Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója. Szerinte a novemberben bevezetett járványügyi intézkedések munkaerőpiacra gyakorolt hatásai csak hónapok múlva lesznek realizálhatók, az azonban már most látható, hogy a munkavállalók egyre élesedő versenyhelyzettel számolnak.

A hónapok óta tartó negatív munkaerő-piaci tendenciák ellenére a megelőző év hasonló időszakához és a korábbi negyedévekhez képest októberben is változatlanul magas volt a munkavállalói bizalmi index, a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe alapján a jelenlegi 69 pontos érték továbbra is alapvetően optimista hozzáállást mutat a hazai munkavállalók körében. Ez a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció drasztikus emelkedésének és az újbóli elhelyezkedés esélye továbbra is némileg kedvezőbb megítélésének köszönhető.

A negyedéves jelentésből kiderül, hogy a járvány hatásai ellenére a megkérdezettek körében kifejezetten magas értéket, 59 pontot mértek azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók mennyire könnyen találnának maguknak új állást: az előző év azonos időszakában ez az érték 54, 2018-ban pedig 56 pontot vett fel. Az előző negyedévben tapasztalt drámai visszaesés tartósnak bizonyulhat azzal kapcsolatban, hogy az adott munkavállaló mennyire érzi biztosnak a jelenlegi pozícióját: az ezt mérő részmutató az előző negyedévhez képest még egy pontot, az előző év hasonló időszakához képest pedig közel 20 pontot esett, így a jelenlegi 73 pont a négy-öt évvel ezelőtti értékeket idézi.

A munkahely fennmaradásának megítélésével kapcsolatban - hasonlóan a 2015-2016-os évekhez - 85 pontot vett fel az index.

Összehasonlításképpen: 2017-ben még 93, egy évvel később 92, míg tavaly 94 pontot mértek az év hasonló időszakában a kutatás elemzői. Ugyancsak árulkodó az is, hogy a tavaly őszi 81, valamint az idei júniusi 72 százalékról mostanra 71 százalékra esett vissza azok aránya, akik szerint több mint öt évig biztosan fenn fog maradni a munkahelyük. Ez az érték 2018, illetve 2017 harmadik negyedévében 77, illetve 73 pontot vett fel. Szintén radikális csökkenés volt tapasztalható annak megítélése kapcsán is, hogy az adott válaszadó mennyi ideig látja biztosnak a pozícióját a jelenlegi munkahelyén: az egy évvel ezelőtti 79 százalékkal szemben jelenleg már csak minden második válaszadó optimista annyira, hogy több mint öt évre biztosnak lássa a munkahelyét.