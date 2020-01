Kínai koronavírus: Ferihegy felkészült az egészségügyi vészhelyzetre

Egyelőre a ferihegyi reptér is biztonságos a Budapest Airport szerint, de minden olyan eszközzel rendelkeznek, amellyel a kínai koronavírus ellen védekezni lehetne.

A Budapest Airportnak jelenleg nincs tudomása arról, hogy a Magyarországra légi, közúti, vagy vízi útvonalon belépő személyek egészségügyi ellenőrzésével kapcsolatban született volna hatóság által elrendelt intézkedés. Amennyiben erre sor kerülne, az ellenőrzési feladatokat is a hatóságok látják el - válaszolta a reptéri cég arra a kérdésünkre, hogy a kínai koronavírussal kapcsolatban a ferihegyi reptér készül-e esetleg valamilyen biztonsági intézkedéssel.

A Kínában terjedő koronavírussal kapcsolatban, ugyanúgy, mint bármilyen járvány esetén, a hatósági intézkedést az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal rendelheti el, a WHO ajánlásai figyelembe vételével. A Budapest Airport folyamatos kapcsolatot tart az ÁNTSZ repülőtéri kirendeltségével, hogy az esetlegesen életbe lépő intézkedésekről azonnal értesülhessen. "Amennyiben ez megtörténne, a budapesti reptér rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereléssel - védőruházat, fertőtlenítőszerek -, amellyel egy egészségügyi vészhelyzet esetén az elrendelt intézkedéseknek megfelelően ellátja a rá vonatkozó előírásokat, és támogatja a hatóságok munkáját.

Éppen pénteken hivatalosan is köszöntötték a Hainan Airlines Budapest és Csungking közötti járatát a budapesti repülőtéren. Ezzel a Hainan Airlines 9 év után tért vissza a ferihegyi repülőtérre. Tavaly november végéig 262 ezer kínai turista utazott Magyarországra, és 429 ezer vendégéjszakát töltött el, mindkét 11 havi adat magasabb, mint a 2018-as teljes éves forgalom. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarországnak elemi érdeke volt, hogy megkönnyítse a vízumhoz jutást és légi járatokat biztosítson. Ennek érdekében 14 vízumközpontot hoztak létre Kínában, az elfogadott vízumkérelmeket 48 óra alatt kiállítják, és ma már Budapestről öt kínai város heti 13 közvetlen járaton érhető el, a kelet-közép-európai régióban egyik fővárosnak sincs ilyen jó összeköttetése Kínával.

Korábban a Magyar Posta is azt közölte, hogy a Kínából érkező küldeményekkel kapcsolatban egyelőre semmilyen külön eljárás nem indokolt, de felhívták a dolgozók a figyelmét az általános higiéniai szabályok fokozottabb betartására. A cég folyamatosan kapcsolatban áll az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és felkészült a szükséges biztonsági intézkedések meghozatalára. A koronavírusba eddig 26-an haltak meg, több ázsiai országban is regisztráltak fertőzést. Európában is megjelenhetett a koronavírus. Skóciában négy embert kezelnek kórházban a vírusra utaló fertőzési tünetekkel. Kínán kívül az Egyesült Államokban, Japánban és Oroszországban is találtak betegeket, illetve gyanús eseteket.