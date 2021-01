Kínai vakcina: Szíjjártó elárulta, mit terveznek a 60 év felettiekkel

Pénteken utazik Moszkvába Szijjártó Péter és a vakcina beszerzésről is tárgyal - erősítette meg a külügyminiszter, aki az ATV kérdésére egy sajtótájékoztatón a kínai vakcina kapcsán a hangsúlyozta: “Kínában azt a stratégiát követték, amelynek értelmében a 18–59 éves korosztálynak adták be a vakcinát. De azt engedélyezték a 60 év felettiekre is”.

"Pénteken Moszkvában találkozom kollégámmal, Szergej Lavrov miniszter úrral, és találkozom az orosz egészségügyi miniszterrel is. Amikor a látogatás szervezésébe vágtunk bele, akkor még kevésbé a vakcina játszotta a főszerepet. Természetesen ez is a megtárgyalandó pontok között lesz" - mondta Szijjártó Péter, aki szerint van egy világos menetrendje a vakcináról szóló tárgyalásoknak, illetve a vakcina beszerzésnek is.

"Arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot szabad használni, nem a politikusok döntenek, se nem én, se nem a kormánytagok, se nem az ellenzéki politikusok, hanem vannak szakemberek, akiknek ez a dolguk.

"Van egy intézmény, az OGYÉI, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet, amelyben a szakemberek eldönthetik, hogy egy vakcinát szabad-e használni Magyarországon vagy nem szabad. És amennyiben úgy döntenek, hogy egy vakcinát szabad használni, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy abból beszerezzünk" - mondta Szijjártó.

Kínai vakcina a 18-59 korosztályra? "A 60 év felettiekre is engedélyezték"

Az ATV másik kérdésére, hogy Gulyás Gergely miniszter és a miniszterelnök is arról beszélt a múlt héten, hogy a kínai Sinopharmmal gyakorlatilag megállapodott a kormány a vakcináról, és az első adag akár egymillió is lehet - de ebben a kínai kísérletben a 18-59 év közötti korosztály vett részt - Szijjártó Péter azt válaszolta: "ami a kínai korcsoportokat illeti, az egy stratégia kérdése, hogy egy ország a kora miatt veszélyeztetettebb csoportokban kezdi az oltást vagy a mozgékonyságuk miatt a vírus terjesztésében valószínűleg nagyobb szerepet játszó fiatalabbak körében. Tehát van, aki a vírus terjedési gyorsaságát akarja megfogni, más pedig úgy dönt, hogy inkább az életünk szempontjából veszélyben lévők megmentésére koncentrál az elején.

Kínában azt a stratégiát követték, amelynek értelmében a 18-59 éves korosztálynak adták be a vakcinát" - mondta, hangsúlyozva: ezt a vakcinát engedélyezték a 60 év felettiekre is. Tehát nem arról van szó, hogy arra nincs engedélyük, hanem ők egy más stratégia szerint kezdték meg az oltási folyamatot - tette hozzá.

A miniszter az orosz és kínai vakcina beszerzésre vonatkozó kérdésre kijelentette: mindezek elméleti kérdések mindaddig, amíg nem kapunk engedélyt az OGYÉI-től. "Ha megvan az engedély, akkor tudjuk véglegesíteni a szerződéseket az oroszokkal és a kínaiakkal is. Mi a kínaiakkal előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, de jó néhány másik európai uniós ország pekingi nagykövete is bejelentkezett a kínaiaknál, hogy ők is szeretnének egyeztetni - mondta Szijjártó Péter.