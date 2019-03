Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kioktatták a kormányt a migránskártyákról és az elfogott terroristáról

Pénteken Hollik István kormányszóvivő közölte: a magyar kormány egyenes választ vár az Európai Bizottságtól, arra, hogy tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott "migránskártyát". Az Európai Bizottság teljesítette a kormányszóvivő kérését.

Szabó Zsuzsanna , 2019. március 29. péntek, 17:43 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor

A kormány egyenes választ vár az Európai Bizottságtól: tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott "migránskártyát", tehát tudomásuk volt-e arról, hogy "az Iszlám Állam hóhérát pénzelik" - fogalmazta meg a kérdést a Hollik István kormányszóvivő. Hollik szerint ugyanis ismert, hogy Hasszán F. szír terroristavezér is kapott brüsszeli "migránskártyát", ezt a terrorista ügyvédje a napokban meg is erősítette. Az Európai Bizottság ennek ellenére a mai napig azt állítja, hogy ezek a név nélküli "migránskártyák" nem veszélyesek.

Az Európai Bizottság Hollik által feltett kérdésre közleményben a következőt válaszolta:

Az egyenes válasz erre az, hogy a Bizottság nem tudta, mivel a bankkártyaprogramot nem az Európai Bizottság maga bonyolítja le, hanem az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR).

Ebben a támogatási formában Görögország által nemzetközi védelemben részesített személyek részesülnek, ennek megfelelően az UNHCR, valamint a görög hatóságok számára ismertek a kártyatulajdonosok. - hívja fel a figyelmet a pénteki közleményében a brüsszeli testület. A bizottság - ahogy azt korábban már többször hangsúlyozta - most is rámutatott:

a kártyákat kizárólag Görögországban lehet használni - Európában való továbbutazás esetén tehát nem -, készpénzfelvételre pedig eleve nem alkalmasak.

Az Európai Bizottság továbbá azt is közölte, hogy a szóban forgó bankkártyát letiltották, miután Hasszán F. nem jelent meg a havonta történő helyszíni ellenőrzésen. Miután elhagyta Görögországot, a belga és a magyar hatóságok közötti, az Eurojust által koordinált információcserének köszönhetően fény derült a vele szemben fennálló terrorizmusgyanúra, amely miatt végül letartóztatták Magyarországon.

A Görögországban működő bankkártyaprogram a jogszerűen ott tartózkodó menekültek ellátásának egyik formája. Annak fényében, hogy az állam amúgy is köteles lenne gondoskodnia az érintettek ellátásáról, a bankkártyák hatékony megoldást jelentenek, ráadásul a készpénzhasználathoz képest jobban ellenőrizhetők, bármikor letilthatók, és használatuk földrajzilag korlátozott.