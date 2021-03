Meglepő béradatok jöttek a boltokból

A múlt évben az illatszerboltos eladók voltak a kiskereskedelem királyai – legalábbis ami a fizetéseket illeti. Az autószalon is 300 ezer felett fizetett. A sor másik végén a könyvesbolti eladók és ruhás piacosok álltak.

Az eladók létszáma 16 ezer fővel csökkent 2020-ban, de aki maradt, azok többségének emelkedett a bére a statisztika szerint. Az eladók havi bruttó átlagkeresete megközelítette a 275 ezer forintot és több mint 24 ezer forinttal nőtt is 2020-ban, 668 forinttal többel, mint a nemzetgazdasági átlag - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Igaz, máshol az átlagot tekintve közel 19 ezerrel többet fizetnek, de járt már az olló 20-25 ezer forint környékén is.

A járványhelyzet súlyos terheket ró a boltos világra, hiszen hol korábban kellett, vagy kell mostanság is még bezárni, vagy éppen nem is lehetett belépni a boltba, a nagy ünnepi bevásárlások korábbi megugrásait is visszafogta a járvány, a spájzolás messze nem pótolta azokat, és a home office, vagy a digitális tanrend is formálták a vásárlási szokásokat.

Nem véletlen, hogy a boltos eladók (fizikai dolgozók) bérjegyzékének élén maradt az illatszerbolt, és elöl tanyáznak a vegyes (nagyobb választékú) élelmiszeres boltok. A legnagyobbat a híradástechnikai boltok eladóinak a bére ugrott meg 2020-ban, de ettől nem sokkal maradtak el a webáruházas dolgozók sem.

Nagyobbat tudtak emelni a húsboltok is a béreken, és feljebb csúszott a sorban az élelmiszeres piac is. És az állatkereskedések eladóinak bére is hozta az átlagot az emelésekben, de az otthoni barkácsolási holmikat árusító boltoké is.

A kevesebb kimozdulási lehetőség lejjebb tolta a bérsorban a ruhás boltokat, hiszen a videós konferenciákon sokszor megtette a póló, vagy az egyszerűbb otthonka is. A könyvesboltosok alig tudtak bért emelni, zuhant a piacuk a háttérben, ezek szerint a kijárási korlátozás alatt nem a könyveket lapozgatjuk. Nem változott sokat, hogy a kisebb pékárusok, halárusok, zöldségesek piaca is csak döcögött, legalábbis a bérek szempontjából.

A turkálók népszerűsége megkopott, a piacesésük az eladóik visszafogott béremelésén is látszik. A Józsefvárosi piac látogatottsága is feltehetően mérséklődött, hiszen a ruhás piacok árusainak bére csökkent, ezek szerint nem volt miből többet adni nekik.