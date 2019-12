Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiszúrnak az óbudai albérlőkkel - nagyot drágul a parkolás

Véget ért Óbudán az albérletben élőknek a rendkívül kedvezményes parkolás, a közgyűlés döntése értelmében van, ahol ötvenszeres a drágulás - írja az Index.

A bérlői kedvezmény az adott várakozási övezet óradíjának háromszázszorosára növekedett, eszerint egy 3. díjövezeti lakcím esetén a kedvezmény éves díja 105 000 forintra, a 4. övezeti lakcím esetén 79 500 forintra emelkedett. A regisztrációs díj eddig évi 2540 forint volt, tehát az összeg a 3-as díjzónában lakóknak majdnem ötvenszeresére nőtt.

A portál szerint az óbudai parkolási rendszer volt eddig a legmegengedőbb a fővárosban, a kerület többiekhez képest sokkal nagyobb lakossági kedvezményeket adott, például a kerületi lakosok 90 percig minden óbudai zónában ingyen parkolhatnak, vagy 2. kocsira is kaphatnak díjkedvezményt, de ilyen volt a bérlők jelentős kedvezménye is. Az albérletben élők más kerületben is sokat fizetnek, ha parkolni akarnak, a Ferencvárosban például az éves díj az adott várakozási övezet óradíjának 250-szerese, ami nem sokkal tér el az óbudai háromszázas szorzótól.

A lapnak az önkormányzat azt írta, hogy a korábbi rendelet módosítása azért volt szükséges, mert a kerület útjai és parkolói olyan terhelés alá kerültek az elmúlt években, ami ellehetetlenítette a lakosok közlekedését és parkolását. Ráadásul a bérlői kedvezményes parkolási engedélyekkel tömegesen éltek vissza, munkavállalók kizárólag a kártya megszerzése érdekében jelentkeztek be kerületi tartózkodási helyre. Ennek következménye volt a megnövekedett gépjárműforgalom és a valóban életvitelszerűen itt lakók parkolásának ellehetetlenülése.

"Az albérlőknek az általuk bérelt ingatlanba joguk van állandó lakcímre bejelentkezni, és ebben az esetben természetesen a lakossági várakozási kedvezménnyel élve évi 2540 Ft-ot kell fizetniük az engedélyért. Arra biztatjuk tehát a bérlőket és a bérbeadókat, hogy a következő két hónapban a bejelentkezéseket tegyék meg" - írta Berta Zsófia, az önkormányzat sajtófőnöke.

A kerület polgármester a Facebookon azt írta, hogy a változtatásokról a lakosok kérései alapján döntöttek.