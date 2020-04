Kitolt az autósokkal a koronavírus-járvány

A tavaszi gumiabroncscserék megszokott ütemét is alaposan felülírja a koronavírus, sokan nem léptek, hogy a téli gumikat levetessék az autókról.

Az Abroncs Kereskedőház Kft. (AKH) szervizeinél az elmúlt hetek forgalmában éves alapon 50-60 százalékos visszaesést tapasztaltak - írja a Világgazdaság, amelynek Pollák Péter vezérigazgató-helyettese azt mondta, még nem kezdődött meg az általában márciustól májusig tartó tavaszi cseredömping.

Az egyik oka a késlekedésnek a kijárási korlátozás és a járványhelyzet, de a márciusi hideg időjárás sem kedvezett az autósok átállásának. A szervizek egyébként a koronavírus miatt fokozottan figyelnek a higiéniára, például csak ügyfelek állhatnak be a műhelyekbe, a szerelők nem szállhatnak be az autókba, egyszerre legfeljebb hárman tartózkodhatnak az ügyféltérben, de a bankkártyaterminálokat is folyamatosan fertőtlenítik.

A cég azt tapasztalja, hogy a kijárási korlátozások miatt az emberek az autóikat sem igazán használják, a gumicsere mellett a műszaki vizsgákat is halasztják. Ladányi László, a Varázs Garázs ügyvezetője és tulajdonosa azt mondta lapnak, hogy a tavaly tavaszi forgalomhoz képest az elmúlt hetekben 80-90 százalékos volt a visszaesés. Azt tapasztalják, hogy szinte csak sürgősségi javításokkal jönnek az autótulajdonosok.ű

A téligumik nyári használata, ha nem is balesetveszélyes, de az abroncsok sokkal gyorsabban mennek tönkre.