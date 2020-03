Kivégeznék a húsdrágulás főszereplőjét

Az Afrikai Sertéspestis (ASP) Szakértői Csoport közreműködésével megújult hazánk ASP mentesítési terve, az új előírásokról az országos főállatorvos adott ki határozatot.

A dokumentumban - az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok alapján - számos járványvédelmi előírást pontosítottak, esetenként egységesítettek, vagy egyszerűsítettek a szakemberek - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az új mentesítési terv célja az ASP elleni védekezés hatékonyságának emelése.

Lépések a sertéspestis ellen

A mentesítési terv legfontosabb változásai között említhető például, hogy ha egy fertőzött területen úgynevezett másodlagos pozitív esetet igazol a Nébih laboratóriuma, akkor az érintett vadgazdálkodási egység egésze automatikusan szigorúan korlátozott terület (szkt) besorolásba kerül. Szintén a fertőzött területeket érinti, hogy az itt található vadfarmok vaddisznóállományait fél éven belül fel kell számolni.

A terv arról is rendelkezik, hogy az szkt-n kívüli területeken a vadásztársaságoknak a 2019/2020-as lezárt vadászati év terítékének 150 százalékát kell teljesíteniük diagnosztikai kilövéssel. Ennek végrehajtása egyúttal a vadgazdálkodási terv teljesítését is jelenti. Fontos változás, hogy a jövőben, ha egy társaság nem teljesíti a diagnosztikai tervszámot, akkor az állategészségügyi hatóság külső segítséget is igénybe vehet a gyérítés fokozása érdekében.

Az új mentesítési terv a kártalanítási eljárásra vonatkozóan is több változást tartalmaz. Többek között a jövőben a vaddisznó hullák kereséséért óradíj nem, a megtalált hullák után azonban 30 ezer forint állami kártalanítás jár. Emellett a szakemberek egységesítették és egyszerűsítették a vaddisznó testek után járó kártalanítás folyamatát.

A 2/2020. számú országos főállatorvosi határozat, valamint a fontosabb változások listája elérhető a Nébih tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/asp-mentesitesi-terv

Jelentősen drágult a sertéshús

A szakemberek szerint az elharapódzott ASP-nek nyilvánvalóan szerepe van abban, hogy brutálisan megdrágult Magyarországon a sertéshús.

A hazai termelésű vágósertés áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 625 forint volt kilogrammonként hasított meleg súly esetén 2020 januárjában, ami 44 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz képest a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) adatai szerint.

A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 46 százalékkal nőtt 2020 januárjában. A a rövidkaraj fogyasztói ára 22, a sertéscombé 34 százalékkal emelkedett ugyanekkor a KSH adatai szerint .