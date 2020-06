Költözik a minisztérium, elszállt a büdzsé

Az állami beruházások örök szabályát követi a Pénzügyminisztérium új székházának építése is: az eredetileg tervezett költséggel köszönőviszonyban sincs a tényleges kiadás, és még nincs vége a pénzszórásnak.

Tavaly októberben még úgy nézett ki, hogy a Pénzügyminisztérium 26 milliárdosra tervezett várba költözése 47,5 milliárd forintból valósulhat meg. Ez az összeg bő fél év alatt további 7 milliárd forinttal ugrott meg, jelenleg úgy tűnik, a végszámla meghaladhatja az 54,5 milliárd forintot. Mivel a beruházásnak még nincs vége, tovább drágulás sem zárható ki 2022-ben - írja a Népszava.

Csak idén 18,6, jövőre pedig további 10,7 milliárd forintot akar elkölteni a kormány a Budai Várban, a Mátyás-templom tőszomszédságában lévő egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium épületére. Bár a 2021-es költségvetés tervezetéből eltűnt az "egykori Pénzügyminisztérium felújítási" előirányzata, viszont szerepel egy kiadási tétel "szentháromság téri ingatlanberuházás" néven két másik pénzügyminisztériumi kiadás között.

Innen tudható, hogy a jelenlegi, a járvány által is sújtott nem túl rózsás gazdasági helyzetben is folytatódik a beruházás, amelyre az elmúlt években már elköltöttek 25,2 milliárd forintot. A kormány minden kiadást a jövő évi költségvetésben "gazdaságvédelmi intézkedésként" próbál eladni, ez alól a PM rekonstrukciója sem kivétel: a 2021-ben esedékes 10,7 milliárdot is a "gazdaságvédelmi" alapban számolták el.