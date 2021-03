Szintet léptek a magyar politikusok: lökdösődés a parlamentben

Lökdösődéshez vezetett a parlamentben egy költségvetési módosítási javaslat beterjesztése, amelyben egy ellenzéki képviselő a motoGP-pályától és a vadászati világkiállítástól csoportosított volna át pénzt az egészségügyre.

Telefonjával akciózott ismét a párbeszédes Tordai Bence, ezúttal Varga Mihály pénzügyminisztert akarta rávenni az Országgyűlésben, hogy írja alá a párt egyik kezdeményezését - írja a hvg.hu. Utóbb a felek másként emlékeztek a történtekre. Tordai elmondása szerint csináltak egy költségvetési módosító indítványt, és van benne egy csatlakozásra való kérést jelentő formanyomtatvány.

Úgy gondolta, felkéri erre Varga Mihályt is, hogy legyen közös előterjesztés, ami szerint elvonnak a motoGP-pályától és a vadászkiállítástól 9,3 milliárd forintot, és átcsoportosítják a II-III. kerületi rendelőkre. "Ezt próbáltam neki elmesélni, de mellbe lökött, és visszament a helyére, majd sipákolt, mint egy jó focista, amiért inzultálták" - mondta Tordai.

Varga a közösségi médiában úgy reagált, hogy szerinte Tordai politikusként még semmi hasznosat nem csinált, és most is csak műsor jött össze: "Ma ismét műsort csinált, ráadásul a parlamenti ülésteremben, amiért a levezető elnök figyelmeztette a magáról megfeledkezett kollégát. ... Sok ilyen lesz még, másokkal is, ezért továbbra is azt javaslom: ne hagyjuk magunkat provokálni!"