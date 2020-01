Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Költségvetési Tanács: kimerültek a tartalékok

Indokolt meghozni azokat a termelékenységet, gazdasági hatékonyságot javító intézkedéseket, amelyek révén nemcsak 2020-ban, hanem középtávon is fenntartható az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedés - állapította meg az MTI beszámolója szerint a Költségvetési Tanács (KT).

Az idei költségvetés az EU átlagát jóval meghaladó gazdasági növekedésre épül. Az államháztartás működésének pénzügyi feltételei biztosítottak. Stabilitás van - közölte a Kovács Árpád elnök által vezetett testület, amelynek tagjai még Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a növekedés extenzív tartalékai kimerültek, s indokolt meghozni azokat a termelékenységet, gazdasági hatékonyságot javító intézkedéseket, amelyek révén nemcsak 2020-ban, hanem középtávon is fenntartható - az Unió átlagát meghaladó - gazdasági növekedés.

Idei első ülésén a Költségvetési Tanács ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a 2020. évi feladattervét, s benne a tervezett kutatások irányultságát, főbb területeit is. Ezekben is érvényesül a KT törekvése, amely szerint az éves költségvetési egyensúly és stabilitás feltételei mellett megfelelő figyelmet kell kapniuk a gazdasági-társadalmi fejlődés, valamint a természeti környezet közép- és hosszabb távú fenntarthatósága tényezőinek, trendjeinek és súlyponti területeinek, annak érdekében, hogy ezek is tükröződjenek a tanács véleményeiben, határozataiban.

