Komoly áremelkedések jönnek a boltokban

Az aszály miatt várhatóan a csillagos égbe emelkednek a zöldség- és gyümölcsárak hamarosan, a termelők csak reménykedhetnek abban, hogy végre jön egy kis eső.

Aranyáron mérhetik a zöldség és a gyümölcs kilóját, ha csak nem nyílnak meg az égi zsilipek - írja a Népszava. A hónapok óta tartó szárazság nem sok jót ígér a fogyasztóknak, hiszen bár még éppen csak beléptünk az áprilisba, az már most látszik, hogy az átlagos terméshez is kisebb csodára, vagyis kiadós esőkre lenne szükség.

A már most is drága zöldségek és gyümölcsök ára valószínűleg nem lesz sokkal alacsonyabb a primőr szezonban látható szintnél. Ráadásul, ha a takarmánynövényekből és a kenyérgabonákból is gyenge termést takarítanak majd be a termelők, akkor a húsok és a húskészítmények, illetve a kenyér és a péksütemények is jelentősen drágulhatnak.

A Nyugat-Dunántúl, az Alpok-alja kivételével az egész országban aszály van - mondta a napilapnak Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) tiszteletbeli elnöke. A legszárazabb régiókban 150 milliméternyi csapadék hiányzik, ami már a talajvízkészletét is érinti, és nincs vízutánpótlás.

A tavaszi vetések elkezdődtek, de a kukorica és a cukorrépa fejlődésében már most látható, hogy kárt fog okozni az aszály. Az őszi vetések, mint a búza, a repce és a többi haszonnövény aszályban teleltek át és vízhiányban szenvednek.

