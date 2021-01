Komplett, fenntartható miniházzal sokkolja a piacot az Ikea

Az elemes bútorokat gyártó svéd óriáscégnek 60 napjába került, hogy összeállítson egy olyan, a modern energetikai és fenntarthatósági kritériumoknak is megfelelő házikót, amihez a vevőnek csak a kulcsot kell a zárban elfordítania, hogy beköltözhető otthonra lelhessen. Az árcédula azonban - legalább is idehaza - annyira nem fog tetszeni.

Minden bútor, berendezési és gépészeti megoldás ikeás, de a konstrukció egészéhez azért a bútor-óriás együttműködő partnereket is választott maga mellé: a Vox Creatíve a tervezésben, az Escape pedig a miniházas belső megoldások tudójaként csatlakozott a projekthez; ahhoz, hogy elkészítsék az Ikea első miniházát. A minőséget és az élhetőséget, fenntarthatóságot a méret elé helyező apró alapterületű házak népszerűsége a tengerentúlon, de Európában is folyamatosan nő, ma már sokan cserélik le tudatosan a nagyméretű házaikat apró, hely-, energia-, és költséghatékony "apróságokra".

Ami a vonzerőt jelenti: Amerikában azt is kiszámolták, hogy egy átlagos házra - aminek az ára 300 ezer dollár - a fenntartási, és legalább egyszeri felújítási költségre 30 év alatt a lakói akár 1 millió dollárt is elkölthetnek, míg a 40-100 ezer dolláros miniházra ugyanez az igény megáll 40 ezer dollárnál. Ráadásul nem csak a rezsi alacsony, de a ház kevés helyet foglal, ha az építmény kerekekre szerelhető, akkor mobilis; ráadásul: mivel a hely szűkös, a benne élőket megfontoltabb fogyasztásra készteti, így nem fűtik annyira a fogyasztói társadalmat és a gazdaságot, mint a hagyományos házak lakói.

Az Egyesült Államokban ez a jelenség annyira elharapózott, hogy külön, kizárólag e 40 négyzetméter alatti házak építésére szakosodott cégek nőttek ki a "földből", mint amilyen a Tumbleweed Tiny House Company, a Tiny Home Builders , de akár már az Amazonon is tucatszámra, gyakorlatilag egyetlen kattintással is lehet már komplett, új miniházat venni. Erre az életérzésre a televíziós műsorkészítők is reagáltak: a magyar nyelvű ismeretterjesztő csatornákon is népszerű például a Tiny Luxury és a Bungalow In A Box címmel futó reality.



forrás: EcoWatch Egy teljes Ikea mintalakást építettek a miniház belsejébeforrás: EcoWatch

Az Ikea azzal szállt fel erre a fedélzetre, hogy a saját apró háza megtervezése és berendezése során nem fukarkodik az egységes stílus kidolgozásával és a kényelmi szolgáltatásokkal, de azért a fenntarthatóságot teszi a középpontba. A svédek Tiny Home Projectjéről beszámoló EcoWatch azt emeli ki, hogy a cég céljául a környezet- és éghajlatbarát házak létjogosultságát bizonyítsa, a Green Matters pedig azt, hogy az Ikea ösztönözni és bizonyítani is akarja, "hogy bárki, bárhol élhet fenntarthatóbb életet". A miniház-specialista Escape alapítója, Dan Dobrowski a közös munkáról azt mondta a Lonely Planetnek, hogy mindez logikus, szinte természetes párosítás volt, mivel ők eredetileg is sok Ikea bútorral és megoldással kínálják az apróházas terveiket. Éppen azért, mert "ezek hűen tükrözik a megújuló, újrafelhasználható és újrahasznosított anyagokat", amelyeket a cég beépít a házakba.

Dobrowolski a projekt indulásáról a Business Insidernek azt is elárulta, hogy bár az Ikea még akkor lépett kapcsolatba a cégével, mielőtt a koronavírus-járvány elérte volna az Egyesült Államokat, ők az elmúlt hónapokat gőzerővel végigdolgozták. Csak a miniházba megfelelő bútorok listázása és összeválogatása 60 napig tartott, a beépíthető tárgyak elrendezését, a beépíthetőséget, illetve a teljes pilot elkészítését is beleszámolva azonban 4 hónap alatt eljutottak a projekt végére.

A házikó mérete nincs 18 négyzetméter, a tetőre napelemek kerültek, a ház belsejében pedig letisztult svéd dizájn (fehér falfelületek, sok üveg és fenyőfa használata, összecsukható asztal stb.) szerinti berendezésekkel ennél sokkal többnek érződik a Dwell szerint, de aki nem hisz a statikus képeknek, a házikó bejáratától virtuális sétát is tehet az épületben. Abbey Stark, az Ikea belsőépítészeti vezetője szerint a hangsúlyt az újrafelhasználható és újrahasznosított anyagokra helyezték úgy, hogy a tér "funkcionális és gyönyörű" legyen. Akárha egy hely-, és energiatakarékos Ikea bemutató otthont rendeztek volna be.

Az Ikea miniházas piacra lépésének fontosságát jelzi, hogy az NBC hosszú cikket közölt a svédek lépéséről és a témáról. A hírportál jelezte: bár abban nem hisznek, hogy ez a lakásépítési irányzat válna majd mainstreammé, de az újrahasznosítható anyagok, a megújuló energia felhasználása, az elektromos fűtés és így a hálózaton kívüli élet, illetve a hagyományoshoz képest szinte nulla ökológiai lábnyom elérhetővé tétele számukra is elgondolkodtató. Az építőipar legszennyezőbb anyagának tekinthető beton miatt is, de leginkább azért, mert az Egyesült Államokban az üvegházhatású gáz-kibocsátás 5 százalékáért jelenleg a lakóházak tehetők felelőssé.

Az Ikea miniháza alapfelszereltséggel az amerikai piacon 47,550 dollárba, az európai piacon 55 ezer euróba kerül.