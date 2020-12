Konfliktusokat szül az ingyenes parkolás, záporoznak a büntetések is

Az ingyenes parkolás nem csak szemmel jól látható vagy az orrunkkal jól érezhető problémákat generál, mint a hatalmas forgalom és a szmog, de szabálysértésre kényszerít olyan vállalkozásokat, amelyek egyébkén igyekeznek betartani azokat. Ez persze konfliktusokat generál a városlakókkal is. Egy újlipótvárosi postai szolgáltatócég példáján is látszik, mennyire átgondolatlan intézkedés volt a díjbeszedés felfüggesztése. Vagy nem átgondolatlan, hanem tudatos, de az nagyobb baj.

Kivívta a Szent István Park és környékén lakók haragját egy postai szolgáltatócég, amelyik rendszeresen a járdán parkol dobozos kisáruszállítóival. Újlipótvárosban közismerten rémálom a parkolás, a kiadott lakossági várakozási engedélyek száma többszöröse a szabad parkolóhelyeknek, a parkolóvadászat mindennapos program az ott élők autósok számára.

A Portó Budapest Kft. sincs szerencsés helyzetben, telephelye a parkot körülvevő keskeny utcában van, ahol az egyik oldalon egyáltalán nincs járda, az autók "halszálka alakban" parkolnak, a másikon pedig a járda éppen olyan széles, mint egy személyautó.

Tóth Sándor, a cég ügyvezetője szerint amikor fizetni kell a parkolásért, rendszerint találnak helyet a telephely előtt és meg tudják oldani a ki- és berakodást. Ha mégsem, akkor a rakodás idejére foglalják el a járdát, de ez általában nem tart tovább néhány percnél. A cég a kocsijai után átlagosan napi 10 ezer forint parkolási díjat fizet (a környéken 525 forint egy óra).

A cégvezető szerint amióta ingyenessé tették a parkolást képtelenség helyet találni a közelben, amely pedig egy csomagokat szállító cég esetében a túlélés feltétele. Ezért amikor a kollégáik kora délután beérnek a posta begyűjtésével, kénytelenek a járdán megállni és mintegy 1,5 órát ott tölteni. Utána - éppen ezért - minden munkatárs hazaviheti az autót, amivel dolgozik.

Az utca nem nagy forgalmú, de mivel a felső rakpartot köti össze a Pozsonyi úttal 2-3 percenként elmegy egy-egy kocsi. Ez éppen elég, hogy a gyalogosokat zavarja a kialakult helyzet, méghozzá annyira, hogy az önkormányzatot is megkeressék az ügyben.

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal lapunkkal azt közölte, hogy a megkeresések hatására el is kezdték büntetni a céget. Először csak figyelmeztetésben részesítették, majd miután a kocsik továbbra is a járdán parkoltak helyszíni bírságot szabtak ki, sőt feljelentés is született. Legutóbb több mint egy hete intézkedtek.

A büntetések tényét a cég vezetője is elismerte, ahogy tisztában vannak a problémával is.

Az önkormányzat azt is közölte, hogy a kerületben nincs lehetőség a parkolóhelyek privát bérlésére, azok mindenki számára elérhetők.

Vagyis a kormány az ingyenes parkolással választás elé állított egy céget, hogy vagy lehúzza a rolót, vagy tilosban parkol, a gyalogosokat pedig az úttesten való közlekedésre kényszeríti, a büntetések pedig záporoznak.



A tilosban parkolás máshol is gond

Amikor a kormány tavasszal elrendelte az ingyenes parkolást, már akkor több visszajelzés érkezett a kerületektől, hogy nagymértékben megnőtt a tilosban parkoló autók száma. Ez különösen igaz volt az áruszállítókra.

A kormány azzal védte az intézkedést, hogy így szeretnék csökkenteni a tömegközlekedők számát, hogy minél többen válasszák az egyéni közlekedési módokat. Budapest és más nagyobb városok szerint a fizetős parkolás felfüggesztésének valódi indoka az, hogy a kormány ezt a bevételt is el szeretné venni az önkormányzatoktól, ahogy azt tette más esetben is. Legutóbb például adóemelési stopot rendeltek el, korábban pedig a gépjárműadót vonték el. Parragh László ötletét a iparűzési adó felfüggesztését végül nem szavazták meg, ez ellen még a fideszes önkormányzatok is tiltakoztak.

Az ingyenesség persze általában elnyeri az emberek tetszését azonban a parkolással nem egészen ez a helyzet. A Pulzus kutató novemberi reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy a budapestiek - akiket vélhetően a leginkább érintenek az ingyenes parkolás előnyei és hátrányai is - 64 százaléka elleni az intézkedést és csak 36 százaléka támogatja.

Országosan már fordított a kép, 59 támogatja és 41 ellenzi, de ebben az arányban benne vannak a kistelepülések lakói, akik van nem érintettek, vagy csak az előnyeit élvezik, ha például egy nagyobb város fizetős övezetében van dolguk.