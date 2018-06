Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Könnyen elbukhat Mészáros titkos óriásprojektje

A múlt héten jelentek meg sajtóhírek arról, hogy egy Csányi Sándor és az OTP ellenében létrehozott óriásbank jöhet létre az MKB, a Budapest Bank és a takarékszövetkezetek fúziójából. Szakértők szerint viszont több banánhéj is van a folyamatban a Népszava hétfői cikke szerint.

Múlt héten újra felreppent a régi pletyka, hogy a takarékszövetkezetekre épülve már 2020-ra elkészülhet egy magyar óriásbank. Bár a projektről egyelőre egy szó sem szerepel a Takarék Csoport 2021-ig szóló nyilvános ötéves stratégiájában, de állítólag a vezetőknek már hűségesküt kellett tenniük. A folyamat - a hír szerint - abból is látszik, hogy a korábban csak a B3 Takarékot, de már a Takarékbankot is elnök-vezérigazgatóként vezető Vida Józsefet a múlt héten rendkívüli közgyűlésen vették fel a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. igazgatósági tagjai közé.

Az Orbán Viktor által megálmodott bankfúzió megvalósulása esetén súlyosan piackorlátozó lenne - idézi a Népszava Katona Tamás egyetemi tanárt. A szakértő összefoglalva elmondta, az öt éve elkezdett folyamatban, a takarékszövetkezeti tagok tulajdonának erősen megkérdőjelezhető módszerekkel történő megszüntetése után a Takarék-csoport korábbi 121 önálló takarékszövetkezetéből már csak 12 maradt.

Az esetlegesen létrejövő bankról elmondta, az 1100 takarékszövetkezeti fiók, kiegészülve az MKB 77 és a Takarék Kereskedelmi Bank 37 fiókjával, csaknem négyszeresen múlja felül a piacvezető OTP közvetlen elérhetőségeinek számát, s olyan kis településeken is megtalálhatóak, ahol nemcsak a nagyoknak, de még a közepeseknek sem érdemes terjeszkedniük. Katona szerint ez a lefedettség jó indok lenne arra, hogy az új bankot kijelöli a járandóságukhoz a Magyar Államkincstáron (MÁK) át jutó ügyfelek, az állam alkalmazottai, az önkormányzatok és az állami tulajdonú cégek számlavezető bankjának. Katona Tamás, aki volt a MÁK-nak is vezetője, emlékeztetett arra, hogy az állami pénzek kezelőjének ehhez fogható méretű kirendeltsége koránt sincs.

Ahogy arról Katona is beszélt, egy másik szakértő is arról nyilatkozott a lapnak, hogy aggályos a fúziós terv: leginkább azért, mert közvetetten nyomást gyakorolhat a gazdaság szereplőire, amit a szakirodalom "túlsúlyhatásként" szokott megnevezni. Ekkora tőkeerő egymagában átrendezheti az ügyfélstruktúrát, mind a lakossági, mind a vállalkozói szegmensben. A GVH-nak meg kell majd fontolnia, hogy erre való tekintettel is rábólint-e majd a bankfúzióra.

