Karácsony: kórházat záratna be a kormány Budapesten, hogy irodaház legyen a helyén

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan felmondta a bérleti szerződést a Fővárosi Önkormányzattal arra a XIII. kerületi Szabolcs utcai ingatlanra, amelyben jelenleg a hajléktalan embereket ellátó kórházat működteti a főváros - írja Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester szerint a felmondás indoka, hogy a kórház helyére "központi költségvetési szervet" költöztessenek.

A főváros több miniszterrel is egyeztetett az ügyben, sőt Orbán Viktor figyelmét is felhívták a helyzet tarthatatlanságára. A kormány ezzel a lépéssel rengeteg kiszolgáltatott ember ellátását sodorná veszélybe és újabb terheket rakna az így is az összeomlás szélén álló egészségügyi intézményekre - írja a Karácsony.

A Fővárosi Önkormányzat által önként vállalt feladatként működtetett hajléktalan kórházban 50 férőhelyen krónikus belgyógyászatot, 23 férőhelyen ápolási osztályt, 18 férőhelyen pedig a 24 órás háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó lábadozót működtetnek, és éjszakai szálláslehetőséget is biztosítanak a legkiszolgáltatottabb embereknek. Ilyen kórházi ápolásra más ingatlanunk nem alkalmas, a kormány sem tudott csereingatlant felajánlani, mégis ragaszkodnak az irodaberuházásukhoz.

Még úgy is, hogy Karácsony Gergely szerint tudniuk kell: a fővárosi hajléktalan kórház működése nagymértékben járult hozzá, hogy a hajléktalan emberek körében a koronavírus-járvány első és második hullámában nem alakult ki gócpont.

A járvány lecsengése után a Fővárosi Önkormányzat kész tárgyalni arról, hogy a hajléktalan kórháznak máshol találjunk méltó elhelyezést, járványidőszakban azonban ez kivitelezhetetlen.