Kórházigazgatókat rúgna ki a kormány a brutális adósság miatt

Megkeresi a kormány annak a felelősét, hogy ki vagy mi okozza évről évre a kórházak adósságát. Ez lehet a kórházigató, de strukturális hiba is.

Kampányhangulatban telt a csütörtöki, immár 114. kormányinfó, de azért néhány gazdasági kérdésre is válaszolnia kellett Gulyás Gergelynek. "A kórházi adósság helyzetével ez lehet az utolsó év, amikor előáll, hogy utólag kellett pótolni a kasszát. Az adósság felelősét minden esetben meg kell találni, ha az az intézményvezető, akkor vezetőváltásra van szükség. Strukturális hibák is lehetnek" - mondta a a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Napi.hu is megírta, hogy augusztusban mintegy 6 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt adóssága, ezzel a nyolcadik hónap végére átlépte az 53 milliárd forintot - derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) friss adataiból. Az idei, havi átlagban 5 milliárd körüli adóssággyarapodás rekordmértékű. Durván romlott a fizetési hajlandóság, az 53 milliárdos adósság felét már több mint két hónapja ki kellett volna fizetni a beszállítóknak.

A kormány nem tárgyalt arról, hogy módosítani kellene az október 31-i határidőn, ameddig a bankoknak át kell világítaniuk az ügyfeleiket - mondta Gulyás Gergely. Vida József, a Takarék csoport elnöke a Piac és Profitnak beszélt arról, hogy a takarékok ügyfelei közül csaknem 100 ezren nem azonosították még magukat. Jellemzően vidéki és nyugdíjas ügyfeleik körében kell még intézkedni, ennek érdekében házhoz mennek, vagyis otthonukban keresik fel őket.

A jelek szerint egyelőre nem közeledik gazdasági recesszió, de a gazdaságvédelmi akciótervet erre hirdették meg - fogalmazott a miniszter. "Úgy látszik, ezek a lépések eredményesek, természetes folyamatosan figyelemmel kísérjük a folyamatokat, negyedévről negyedévre. A jelek mérsékelt optimizmusra adnak okot nemzetközi téren" - fogalmazott Gulyás Gergely az infostart.hu tudósítása szerint.

A családvédelmi akcióterv forrásait is bővítik: további kétmilliárd forintot biztosítanak a legalább hétüléses új autók vásárlására. Eddig több mint 40 ezer igénylést nyújtottak be babaváró támogatásra, és már 30 ezer szerződést meg is kötöttek, ennek 80 százaléka a legmagasabb összegről, 10 millió forintról szól. Nagycsaládos autókra eddig 16 ezer kérelmet nyújtottak be, eddig eddig 9000 határozat született - a járművek 24 százalékba Dacia, 10 százaléka pedig Skoda.

A Hableány-ügy kapcsán a kormány még nem döntött arról, hogy változtatnak-e a dunai hajózási szabályokon. Értékelik a határozatok tartalmát, ezt követően a szaktárca ad majd tájékoztatást.