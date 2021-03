Kormányinfó: kiderült, mikor nyitnak ki az iskolák

Április 12-án vagy 19-én nyithatnak az iskolák és az óvodák, előtte beoltják a pedagógusokat, dolgozókat. A további nyitások is az oltásoktól függenek.

A csütörtöki Európai Uniós csúcstalálkozó témája is a járványkezelés - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

A helyzet Európa számos országában, köztük Magyarországon is rossz. Csütörtök reggelre 272-en haltak meg a fertőzésben, a helyzet komoly, de az egészségügyi rendszer képes felvenni a harcot a betegséggel. 9637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 603 347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 11 760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1467-en vannak lélegeztetőgépen.

1678 szabad lélegeztetőgépes ágykapacitás van, és 10440 nem lélegeztetőgépes ágy áll rendelkezésre. A kormánynak vannak tervei arra, hogy növelje ezt a kapacitást, a személyi feltételeket is tudják még növelni - mondta Gulyás.

Eddig 650 ezer nyugdíjas nem regisztrált még az oltásra, őket Müller Cecília országos tisztifőorvos levélben kereste fel, hogy regisztráljanak. Az idősotthonokban mindenkit beoltottak, ott 1 százalék alá csökkent a fertőzések aránya. Áprilisban minden eddiginél több oltás érkezik az országba - mondta Gulyás. Az oltóanyagokat, amelyek eddig beérkeztek, egy héten belül beoltanak, csak azokat nem oltják be, amelyeket még vizsgálják, vagy a második körös oltásokra van félretéve.

A kormány arról döntött, ha 2,5 milliót eléri a beoltottak száma, akkor kinyitnak az iskolák, az óvodák és a középiskolák is, legkorábban április 12-én, vagy április 19-én. A tanárokat, óvónőket, bölcsődei dolgozókat pedig beoltják a nyitás előtt, és arra kérik őket, hogy regisztráljanak az oltásra. A kereskedelmi kamara kérésével kapcsolatban, hogy 10 négyzetméterenként egy vásárló lehessen egy üzletben, a kormány felkérte az operatív törzset, hogy vizsgálják meg, ez lehetséges-e, főleg, hogy jönnek a húsvéti ünnepek. Holnap születhet ebben a kérdésben döntés.

A kormány olyan nyitási terven dolgozik, amely világos perspektívát mutat, a nyitás az oltások számától függ. Egyelőre sokat változtatni nem tudnak a nyitáson. A kritikus infrastruktúrában dolgozók oltása is előbb lesz, mint a lakosságé.

Sokan vannak kórházban, rendkívüli erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy mindenki megkaphassa a megfelelő ellátást. Azt azonban Gulyás tagadta, hogy nincs elég személyi kapacitás, és ellátatlanul maradnak betegek. Az önkéntesek toborzásáról annyit mondott: 500 egészségügyi intézményben tanuló jelentkezett eddig a programba. Ha a háziorvosok nem tudják eloltani az idősebbek körében a vakcinákat, akkor másokat is beolthatnak a maradékkal.

A kismamák beoltásának felülvizsgálata tart, néhány napon belül Müller Cecília jelenti be ennek az eredményét. Az oltások kismamákra gyakorolt hatását eddig nem tudták felmérni, de most már változott az álláspont nemzetközi szinten is, ezért megváltozhat az orvosi protokoll ezen a téren.