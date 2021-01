Kormányinfó: akár két hét alatt egész Magyarországot beolthatják

Úgy látjuk, hogy két lehetőség van a járványügyi intézkedések lazítására: ha a járványgörbe jelentősen csökken, vagy sikerül növelni az átoltottságot. A legfontosabb a munkahelyek védelme és az általános iskolák nyitva tartása - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szokásos csütörtöki kormányinfón. Sikernek nevezte, hogy 4000 emberrel több dolgozik, mint tavaly a járvány előtt, de természetesen most is vannak gazdasági problémák. Kérdésre válaszolva azt is jelezte, hogy támogatják Karácsony Gergely főpolgármester törekvését, hogy közvetlenül is kaphassanak uniós forrásokat, ha erre szükség van, de azt nem érzik, hogy mostohagyerekként kezelnék Budapestet.

Cikkünk folyamatosan frissül. Szlávik János az új vírusmutánsról beszélt Úgy látjuk, hogy a lazításhoz egyelőre még sok az aktív koronavírus fertőzött még, hogy ne lehessen ezt még meglépni, de dolgozik a kormány az oltóanyagbeszerzésen. 19,7 millió oltást kötött le a magyar vezetés összesen 5 gyártótól, de az Európai Unión múlik a beszerzés, amelyet több kritika is ért - foglalta össze a miniszter a kormány álláspontját, aki szerint az EU-ból kilépett Egyesült Királyság gyorsabban halad. Korábban ezt az érvrendszert visszautasította az Európai Bizottság, amely jelezte, hogy a magyar kormány külön is léphetett volna vészhelyzeti jóváhagyással. Minden módon azon dolgozik a kormány, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, hogy legyen elég vakcina. Tárgyalunk a kínaiakkal és az oroszokkal is - mondta el Gulyás Gergely, aki hozzátette, hogy a kínai Sinovac-kal megállapodtak, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet jóváhagyására várnak. Kérdésre tisztázta, hogy egyelőre nem tulajdonítanak nagy jelenséget annak, hogy Brazíliában a kínai vakcina esetében csak 50 százalékos védettséget mértek, a politikus szerint a kormány álláspontja, hogy a gyógyszercégek versenyeznek egymással, ami miatt bármilyen termékről jöhetnek ilyen jelentések, az OGYÉI feladata, hogy az oltóanyagok hatékonyságát megvizsgálja. A jelenleg rendelkezésre álló vakcinákkal az egészségügyi dolgozók elsőségéről nem volt vita, aztán az idősotthonok dolgozóit és lakóit oltják be. "Szükség esetén naponta félmillió embert tudnánk beoltani, ha lenne elég oltóanyag" - részletezte a miniszter, aki szerint így két hét alatt a teljes lakosságot immunizálni lehetne, ha rendelkezésre állna a szükséges mennyiség. A tájékoztató későbbi részében jelezte, hogy kizártnak tartják, hogy magáncégek előbb jussanak oltóanyaghoz, a piacon jelenleg államok versenyeznek, "aki azt állítja, hogy előbb szerez vakcinát, az rendőrségi ügy". Nem kötelező, önkéntes lesz az oltás kérése, de mindenkit bíztat a kormány, hogy regisztráljon a vakcinára. Kérik, hogy a kapcsolattartás érdekében engedélyezzék a személyes adatok felhasználására. Később Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is azt kérte, hogy mindenki járuljon ehhez hozzá, valamint az ellenzéki képviselőket is az oltás népszerűsítésére kérte. A kormány tagja, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is arra készül, hogy beoltatja magát - ismertette Gulyás Gergely. A hitelmoratóriummal eddig 2,6 millió család élhet, 1,5 millióan már meg is tették ezt. 4300 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik a moratóriumok alá. A bértámogatások kapcsán arról beszélt Gulyás, hogy a leginkább érintett ágazatokban továbbra is szerepet vállal a kormány - a járulékmentességgel és az átvállalt kifizetésekkel együtt - a fizetések kétharmadát fizeti az állam. Kérdésre válaszolva arról beszélt a politikus, hogy nem tartják ördögtől való dolognak, hogy a Magyar Orvosi Kamara javaslatára a kismamák szerződést köthessenek a szülész-nőgyógyászokkal. Fontos, hogy ebben a bizalmi helyzetben meglegyen a lehetőség a szabad orvosválasztásra, valamint ilyenkor figyelembe kell azt venni, hogy egy nőgyógyásznak ilyen helyzetben éjjel-nappal rendelkezésre kell állnia. Egy olyan módot kell találni a helyzet kezelésére, amely a jelenlegi hálapénz-ellenes törvényeknek megfeleljen. Reagált a Momentum vezetőjének, Fekete-Győr Andrásnak azon javaslatára is, hogy az oltást önként vállalók számára 100 000 forintot kellene fizetni, a miniszter szerint ez nem lenne hatékony megoldás. "Félbolond ötletnek" nevezte a javaslatot. Közölte azt is, hogy az Európai Bizottság vakcinaútlevelekkel kapcsolatos javaslatát támogathatja a kormány, ha ésszerű, a tárgyalások jelenleg is folynak. Mint ismert, felmerült, hogy az oltott emberek szabadon utazhassanak akkor is, ha ezt igazolni tudják. Ilyenkor bármilyen határt átléphetnének függetlenül az adott ország korlátozásaitól. Arra kérdésre, hogy mi a kormány álláspontja arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester javasolta, hogy az EU közvetlenül az önkormányzatoknak adjon támogatást, Gulyás Gergely azt mondta, hogy ezt támogatható célnak tartják, akár segít is ebben a kormány. Ugyanakkor azt elutasította, hogy a kormány mostohagyerekként kezelné Budapestet a költségvetési átcsoportosítások során.