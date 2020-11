Kormányinfó: egyre több lesz a védekező katona

Megjelennek a katonák, akik egyre nagyobb számban fognak részt venni az egészségügy ellátásában, csakúgy mint az utcákon, a kijárási korlátozások betartása érdekében. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint ha 30 napig betartja mindenki a kijárási korlátozást, akkor túl lehet lendülni ezen a nehéz időszakon.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a heti kormányinfón beszél, amit visszaállítottak internetes felültre, újságírók élő jelenléte nélkül.

Az AstraZeneca fejlesztésből lekötött vakcina kapacitás 6,5 millió adagra szól, ez 13 milliárd forintba kerül. Hivatalosan egyelőre csak erre a keretre van szerződés. A kormány döntése szerint önkéntes lesz majd a választás, hogy melyik gyártmányú vakcinát adatják be maguknak az emberek. Amit a kormány szavatol, hogy az összes elérhető termék jó minőségű lesz, káros hatások nélkül.

Az első nap tapasztalatai szerint jellemzően betartották a korlátozásokat. Amennyiben ez tatható, akkor a 30 napra hozott intézkedések sikeresek lesznek.

Továbbra is sokan 3346-al emelkedett az esetszám, és továbbra is nagyon magas a halálozások száma is.

Rekorder az ország lélegeztetőgéppel, a kellő kapacitások akkor is adottak, ha sokkal súlyosabb a második hullám, aminek a kontrollálásra hozott európai intézkedéseket a kormány is figyelemmel követi.

Az operatív törzs kétnaponta vagy naponta ülésezik, hetente lesz kormányülés, Gulyás és Varga Judit igazságügyi miniszter vezeti a munkacsoportot, ami a rendkívüli jogrendet felügyeli.

Harminc éve nem fordult elő, ami idén, amikor fel kell függeszteni a demokratikus szabadságokat. A jogértelmezések feladatot jelentenek, Gulyás kérte, hogy a problémákat jelezzék, és legyenek türelemmel.

Nehéz betartani a szabályokat, viszont ha 30 napig ez fenntartható, akkor egy könnyebb időszak jöhet.

A kormány várhatóan meghosszabbítja a lejáró okmányok és ügyintézések határidejeit, nem is javasolják senkinek, akinek nem sürgős az ügye, hogy most ezzel foglalkozzon.

Gulyás belengette, hogy a digitális oktatás mellé lesz valamilyen formában ingyenes internethozzáférés is.

Megismételte, a kormány által kezdeményezett változtatás a választási törvényben azzal a céllal született, hogy a kamupártokat visszaszorítsák, és nem az ellenzéki pártok ellehetetlenítése cél. Gulyás szerint a módosítás nem rétin azt, hogy egy vagy két listán indul politikai ellenzék a 2022-es választásokon.

Amit az orvosi kamara kért a kirendelési szabályokról nyolc pontban, azt a kormány elfogadja, és nem lesz korlátja a mellékállásnak sem.

Gulyás szerint zsarolásra lehetőséget adó szabályokat nem fogad el a magyar kormány Brüsszellel szemben, utalva a jogállamisággal kapcsolatos vitára. Teljesen elfogadhatatlan a kormány számára, hogy intézményes váljon a német uniós elnökség nyomásgyakorlása, ami abszurd kitételeket fogalmaz meg a magyar kormányról.