Kormányinfó: gazdaságvédelemre készül a kormány, érinthetetlenek az oroszok

Július közepén fogadhatja el az Országgyűlés a jövő évi költségvetést, amelyet június 4-én terjesztenek a parlament elé - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Azt is közölte, hogy bár egyeztettek az Egyesült Államokkal az orosz többségi tulajdonú Nemzetközi Beruházási Bank mentességeinek szűkítéséről, de végül erre nem kerül sor. Két héten belül bemutatja a kormány a gazdaságvédelmi akciótervét.

Szabó Dániel , 2019. május 16. csütörtök, 14:21 Fotó: MTI Fotó / Máthé Zoltán

Június 4-én nyújtja be a kormány a 2020-as költségvetést az Országgyűlésnek és normális eljárásrend szerint július 12-én tarthatják a javaslat zárószavazását - írja az Mfor.hu a csütörtöki kormányinfón elhangzott bejelentésről. Gulyás Gergely ennek apropóján azt is elmondta, hogy a magyar gazdaság ugyan jó állapotban van, amit mutat a szerdán a KSH által közölt 5,3 százalékos GDP-növekedési adat is, de mégis készítenek egy válságtervet. Gazdaságvédelmi akciótervet dolgoz ki a kabinet, amiről két héten belül döntés születhet.

A miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyar bővülés folyamatos, de tisztában vannak annak veszélyével, hogy az euróövezet gazdasági teljesítménye ettől elmarad, főképpen - az éppen ugyan erősödő - német növekedés. A gazdaságvédelmi akciótervről kevés részletet árult el, azt mondta, hogy az tartalmazhat az autóipar és a beszállítókkal vagy a kkv-k megsegítéséről, támogatásáról szóló pontokat. (A hazai járműgyártók esetében már gyűlnek a fekete felhők Magyarországon, szerdán például a Mercedes elismerte, hogy elhalasztja a kecskeméti gyárának tervezett bővítését, ahogy arról korábban részletesen írt a Napi.hu.)

Valamint lehet, hogy az intézkedéscsomag a lakosság védelmére is kiterjed majd. Két hét múlva dőlhet el, hogy miként.

Érinthetetlenek az oroszok

A kormányinfón kérdezték Gulyás Gergelyt arról is, hogy egy szerdai interjúban az Egyesült Államok itteni nagykövete, David B. Cornstein azt mondta, hogy egyeztettek a magyar kormánnyal arról, az orosz többségi, de más kelet-európai országok mellett magyar résztulajdonú Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) esetében szűkíteni kellene a pénzintézet mentességeit. A szervezetet ugyanis a magyar bankfelügyelet alól is kivonták, valamint tagjai diplomáciai mentességet kapnak. A gyanú szerint orosz hírszerző tevékenységet fed, a vezetésben szerepet kapó személyek múltja legalábbis erre enged következtetni. Az Egyesült Államok pedig a hónap elején azért lobbizott Csehországban, hogy az lépjen ki az IIB-ből, amely a hírek szerint eleget is tehet a kérésnek - derül ki az mfor.hu egy másik cikkéből, amely szerint Cornstein úgy tudja, a magyar kormány is hasonlóan cselekszik majd.

Gulyás Gergely viszont azt közölte, hogy nincs tervben, hogy a bank jogállását megváltoztassák. Nem tudja, mire gondolt David Cornstein, de a magyar jogszabályok pontosan azokat a jogokat biztosítják az IIB számára, mint minden más, hasonló pénzintézet számára - közölte.