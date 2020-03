Kormányinfó: ugrásszerűen megnő a megbetegedések száma

Eljutott a koronavírus-járvány a csoportos megbetegedések szintjére, a napokban sokkal több lesz a diagnosztizált fertőzés - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tisztában kell lenni azzal, hogy a hivatalos számoknál nagyságrendekkel több lehet a Covid-19 vírussal fertőzött ember.

Magyarország kevésbé fertőzött ország, de most már csoportosak a megbetegedések itt is. Lehet 10-15-szörös azoknak a száma, akik tünetmentesek, és nem mentek orvoshoz. A közölt számok Magyarországon is fenntartásokkal kezelendők, Olaszországban akár félmillió lehet a megbetegedések valós száma - mondta a heti kormányinfón a kancelláriaminiszter.

A következő napokban ugrásszerűen megnő várhatóan a megbetegedések mennyisége. A Covid-19 esetében a látencia óriási, 80 százaléknál tünetmentesen lezajlik a betegség.

"A kormány döntött arról, hogy biztosítsunk humanitárius korridort azoknak, akik Bulgáriába mennek, de csak akkor, ha román állam vállalja, hogy ne rekedjenek itt. Tegnap rendhagyó módon elindulhatott a sor Bulgária, illetve Románia irányába Magyarországon keresztül" - magyarázta a miniszter.

Gulyás szerint egyetértünk uniós vezetőkkel, hogy az ellátás, az áruforgalom haladhasson, ezért megnyitottunk ezért új átkelőket. Este 9 és hajnali 5 között van lehetőség átkelni a humanitárius korridor. Rendőrség így biztosítja ezeknek a konvojoknak az egyben maradását. - Mai tudásunk szerint nehézkes lesz hosszú távon az átkelés - mondta Gulyás.

A gazdaságvédelmi intézkedések kapcsán Gulyás megismételte, hogy igyekeznek megóvni a munkahelyeket, illetve felkészülni a járványt követő felállásra. Úgy lehet tudni például, hogy 1070 hotel bezárt, a turizmus gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, ahogy máshol is.

Létrejön az önkéntességért felelős akciócsoport Révész Máriusz kormánybiztossal. Számtalan területen van adakozás, ezt is koordinálni kell. Ilyen például a digitális eszközök felajánlása az oktatásnak.