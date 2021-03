Szigorítások: állítólag ez lesz a pontos szabályozás

A Magyar Közlönyben még nem jelent meg, de több forrás is állítja, hogy kiszivárgott az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt hétfőtől hatályos szigorításokról szóló rendelet szövege. Amennyiben ez valós, minden közterületen kötelező lesz a maszkviselet, kivéve sportoláskor. A települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, ahogy a lottózók, a tisztítók és például az állatorvosok is. A rendelet elvileg március 21-én veszti hatályát.

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy március 8-tól számos szigorítást vezet be a járványügyi védekezés részeként: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezek közül pontosan megnevezte a kötelező maszkviselést, az általános iskolák és óvodák bezárását, valamint azt, hogy az élelmiszerboltokon, patikákon és drogériákon kívül minden üzletet be kell zárni két hétre. Viszont számos kérdés tisztázatlan volt, amelyre a pénteken megjelenő rendeletben ígért válaszokat a kormány.

Pénteken kora délután Orbán Viktor miniszterelnök már a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta a szabályozást, azonban az fél 4-kor még mindig nem volt publikus. Közben állítólag kiszivárgott a rendelet szövege - szerkesztőségünk is megkapta, valamint az interneten is terjed egy változat. Több forrást megkeresve jelezték, hogy a végleges változatéval gyakorlatilag mindenben megegyezik ennek a tartalma.

Azonban fontos jelezni, hogy a végleges változat lesz a mindennapi élet szempontjából irányadó, ennek kihirdetésével él majd az üzletek, szolgáltatások működését meghatározó szabályozás! Elképzelhetők az alább közölttől eltérő részletszabályok.

A dokumentum alapján a maszkviselés az ország összes közterületén kötelező lesz, ahogy az is, hogy másfél méteres védőtávolságot kell tartani mindenkitől. Viszont szabadidős sporttevékenység során nem kell a szájat és az orrot eltakaró védőeszközt viselni, de csak egyénileg lehet sportolni.

Az üzletek közül többnek nem kell bezárnia. Nyitva maradhat:

az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzlet

a mezőgazdasági üzlet, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

a kertészeti szaküzlet,

a piac,

a benzinkút,

a nemzeti dohánybolt,

és az újságos.

Valamint a szolgáltatók közül tovább üzemelhet a:

a közlekedési és a szállítási szolgáltatást,

a magán egészségügyi rendelő,

a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

a totózó és lottózó szolgáltatást,

a jármű- és egyéb szervizek,

a temetkezési vállalkozó,

az állatorvos,

a közétkeztetési szolgáltatás (értsd: menza),

az ügyvédi irodák, a végrehajtók és a közjegyzők,

valamint a ruhatisztítók.

A virágüzletekre viszont lakat kerül, kivételt csak annyit kapnak, hogy március 8-án nőnapon még árusíthatnak.

A rendelet azt is részletezi, hogy a szabályozás ellen vétő kiskereskedőkre 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki a hatóság.

Azt is jelzik, hogy a munkáltatóknak - ez a közigazgatási foglalkoztatókra is vonatkozik - biztosítaniuk kell a dolgozók otthoni munkavégzésének lehetőségét.