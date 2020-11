Kormányzati Tájékoztatási Központ: mától maszkszigor van Magyarországon

Mától szigorodik a maszkviselésre vonatkozó szabály Magyarországon. Már az éttermekben, vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni. A maszkot nem viselőt nem szolgálják ki, az üzletet bezáratja a rendőrség.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy étteremben addig maszkot kell viselni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan felállva mosdóba megyünk, de levehető a maszk az asztalnál ülve.

Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken, ahol állva illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt, kizárólag a fogyasztás időtartamára leveheti a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell a maszkot.

Kérjük, hogy mindenki tartsa be a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, hiszen most ez a védekezés legfőbb eszköze, így tudjuk megóvni a saját illetve mások egészségét is - írja a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.

A szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni és fel kell szólítani a helység elhagyására.

Emellett a már korábban is hatályban lévő szabályoknak megfelelően továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, taxikban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is.

A maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol nem tartják be, bezárattathatja - írja a Kormányzati Tájékoztatási Központ.