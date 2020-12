Koronaadatokat közölt a győri kórházigazgató: a betegek 16 százaléka elhunyt

A szeptember óta a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba került 2550 koronavírusos beteg 16 százaléka elhunyt. Az intenzív osztályra került betegek 54 százalékát sikerült megmenteni - közölte Tamás László János főigazgató az ugytudjuk.hu híre szerint.

Szeptember elseje óta 2550 koronavírusos beteg kapott ellátást a győri kórházban, jelenleg átlagosan napi 160-180 koronás pácienst látnak el. Most 103 intenzív ágyon vannak fertőzöttek, közülük 19 beteget lélegeztetnek géppel - mondta el Tamás László János, a győri kórház főigazgató-főorvosa a helyi polgármester Facebookon közzétett Covid-19 híradójában. A tájékoztatásról a ugytudjuk.hu számolt be.

A járóbeteg-ellátásban több mint 9500 beteget láttak el szeptember óta (ami egy nagyváros sürgősségi forgalmának felel meg). Ennek az egyik szakmai vezetője egy szemész főorvos volt, aki büszke rá, hogy ezt végig tudta vinni - mondta a főigazgató. Közülük 2550 beteget vettek fel covidosként fekvőbeteg-ellátásban.

Voltak olyan nehéz hetek, amikor 300 fölötti koronavírusos beteget láttak el öt megyéből, de 3-4 hete átlagban 160-200 fekvőbeteg van: ők biztonságban vannak, nincs túlterhelve az osztály.

A bekerült 2550 beteg 16 százaléka hunyt el, ők más súlyos betegségekben is szenvedtek a főigazgató szerint. Az intenzív osztályra került betegek 54 százalékát sikerült megmenteni - mondta a főorvos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyult betegek, sem gyógyultak még fel teljesen, mivel szövődményekkel, a betegeknek rehabilitációval is számolni kell.

A főigazgató mindenkit arra biztatott, hogy jelentkezzen a védőoltásra.

Várhatóan december végétől oltják a győri kórházban koronavírus ellen a megye összes egészségügyi dolgozóját, majd január végétől el fogják kezdeni oltani a civil lakosságot. A főorvos arra kérte a lakosságot különféle incidensek kapcsán, hogy próbáljanak együttműködni a kórház kapuját őrzőkkel (a katonákkal); nagyon nehéz most a helyzet, a főigazgató szeretné, ha mindenki kedves lenne a másikkal - írta az ugytudjuk.hu.