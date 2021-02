Koronavírus-ellenszerek: riasztást adott ki a rendőrség

A koronavírus-járvány továbbra is nagyszerű alkalmat nyújt a bűnözőknek, hogy az emberek természetes aggodalmát átverésre és anyagi haszonszerzésre próbálják meg felhasználni - figyelmeztetnek a police.hu oldalon.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozói az utóbbi hetekben több olyan weboldalt és fórumot is azonosítottak, ahol ismeretlen személyek koronavírus elleni csodaszereket próbálnak meg értékesíteni a lakosság részére. A minél nagyobb haszon elérése érdekében a bűnözők úgy állítják be ezeket a "gyógyszereket", mint amelyek szigorú bevizsgálásokon estek át, természetes hatóanyagokat tartalmaznak és teljes hatékonysággal képesek leküzdeni a koronavírus-fertőzést vagy annak bármely szövődményét. A nagyobb hitelesség elérése érdekében az elkövetők gyakran szakértőket szólaltatnak meg, stúdióbeszélgetéseket imitálnak és tudományosnak látszó tanulmányokra is hivatkoznak a hirdetéseik során - olvasható az ORFK honlaján.

Közelebbről megvizsgálva ezeket az oldalakat azonban hamar kiderül, hogy a hangzatos leírásokon túl sem az említett szerekről, sem azok terjesztőiről nem találhatunk semmilyen ellenőrizhető adatot, a megszólaltatott szakértők valójában nem létező személyek, a tudományos kutatások pedig sosem történtek meg. A bűnözők egyedüli célja ezekkel a hirdetésekkel, hogy minél több állampolgártól csaljanak ki pénzt, és ha végül küldenek is valamilyen terméket, annak forrásáról és az abban lévő hatóanyagok összetételéről és hatásáról semmilyen ellenőrizhető adat nem állapítható meg.

A kibernyomozók a bűncselekmény gyanúját megalapozó oldalak felderítése esetén minden esetben nyomozást indítanak az üzemeltető személyek azonosítása és felelősségre vonása céljából, valamint felveszik a kapcsolatot a tárhelyszolgáltatókkal a weboldalak internetről történő mielőbbi eltávolítása érdekében.

A rendőrség szerint fontos azonban, hogy internetfelhasználóként mindannyian tisztában legyünk a veszélyekkel és idejekorán felismerjük a hamis koronavírus-gyógyszerekre építő átveréseket. Egy dologban biztosak lehetünk:

a koronavírust egy csapásra megszüntető csodakészítmények nem léteznek, a fertőzés megelőzésére valóban alkalmas védőoltásokhoz pedig kizárólag az állam által felügyelt úton juthatunk hozzá.

Bármely hirdetés, amely ismeretlen forrásból származó csodaszereket ígér nekünk, átverés csupán. Mind a pénztárcánk, mind pedig az egészségünk megőrzése érdekében kerüljük el ezeket!