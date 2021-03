Koronavírus: hatósági veszélyjelzést kaptak az idősek

Csalókra figyelmezteti a lakosságot az Országos Rendőr-főkapitányság és Lengyeltóti Önkormányzat. Egyre több a virtuális térben garázdálkodó csaló a világjárvány kezdete óta - írja a sonline.hu.

Az ORFK felhívja a figyelmet, hogy megjelentek az egészségügyi csalók, az olyan ál értékesítők, akik weboldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket, vagy a vakcinával történő oltásra ajánlkoznak, és erre hivatkozva, személyes adatokat próbálnak kicsalni - olvasható a helyhatóság Facebook bejegyzésében.

A csalók leginkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Ha ilyen jellegű telefonhívást kapunk, akkor ellenőrző kérdésekkel győződjünk meg róla, hogy valóban az van e a vonal végén akinek mondja magát, vagy tegyük le a telefont és hívjuk fel az adott intézményt amire a telefonáló hivatkozott.

Az önkormányzat szerint olyanra is volt már példa, hogy azzal hívtak fel idős embert, hogy másnap menjen oltásra. Az áldozat nem dőlt be, mert a háziorvosától megtudta, hogy még nincs is időpontja, valójában csak el akarták csalni a lakásából, hogy kirabolhassák. Kaposváron is volt hasonló eset, amikor ötvenezer forinttal kecsegtették az áldozatokat, ha elmennek az oltásra. A legmegdöbbentőbb a "módszerben", hogy az időseket veszik célba a csalók, abban bízva, hogy őket könnyen át tudják verni.

Ezért érdemes megfogadni néhány jótanácsot, amelyeket a rendőrség tett közzé. Így mindig ellenőrizzük le, hogy valóban a hivatkozott szervezet kereste -e fel az illetőt, ha már gyanakszunk legyünk alaposak: tegyünk fel ellenőrző kérdéseket a hívónak. Ha szóba kerül pénzátutalás, sőt netán azt is felajánlják, hogy segítenek benne, biztosan átverésről van szó. Soha, de soha ne adjuk ki bankkártya adatainkat semmilyen telefonálónak! Ha úgy érezzük, bűncselekményt akartak elkövetni ellenünk, azonnal hívjuk a 112-őt!